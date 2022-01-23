Под Воронежем бродячая собака напала на ребенка

Воронежские следователи начали проверку по факту нападения дворняги на девочку в райцентре Семилуки.

Инцидент произошел днем в субботу на привокзальной площади. Ребенок не пострадал - животное порвало школьнице брюки. Мама девочки рассказала о случившемся в соцсетях и обратилась к администрации города с просьбой принять меры.

- На привокзальной площади очень много собак, они кидаются на прохожих. Живущие в нижней части города дети ходят через площадь после второй смены в школе. Будем ждать, пока собаки покусают кого-нибудь? - написала жительница Семилук.

В администрация Семилукского района ответили, что глубоко сожалеют о произошедшем, однако "процедуры с собаками проводятся в рамках законодательства о гуманном обращении с животными".

- В рамках проверки будет дана правовая оценка сложившейся ситуации - в том числе действиям должностных лиц, ответственных за работу по отлову беспризорных животных, - сообщили в региональном управлении СК.