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23.01.2022 15:22
Рубрика: Происшествия

Под Воронежем бродячая собака напала на ребенка

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Воронежские следователи начали проверку по факту нападения дворняги на девочку в райцентре Семилуки.

В Забайкалье семье погибшей при нападении собак девочки окажут помощь

Инцидент произошел днем в субботу на привокзальной площади. Ребенок не пострадал - животное порвало школьнице брюки. Мама девочки рассказала о случившемся в соцсетях и обратилась к администрации города с просьбой принять меры.

- На привокзальной площади очень много собак, они кидаются на прохожих. Живущие в нижней части города дети ходят через площадь после второй смены в школе. Будем ждать, пока собаки покусают кого-нибудь? - написала жительница Семилук.

В администрация Семилукского района ответили, что глубоко сожалеют о произошедшем, однако "процедуры с собаками проводятся в рамках законодательства о гуманном обращении с животными".

- В рамках проверки будет дана правовая оценка сложившейся ситуации - в том числе действиям должностных лиц, ответственных за работу по отлову беспризорных животных, - сообщили в региональном управлении СК.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

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