При конфликте в калужской колонии погиб осужденный

Прокуратура Калужской области начала проверку ЧП в исправительной колонии №3, где в результате конфликта погиб осужденный.

Инцидент, в результате которого пострадал человек, произошел 22 января в медчасти колонии, сообщили в управлении ФСИН по региону. По предварительным данным, причиной ссоры стала личная неприязнь между осужденными. Пострадавшему оказали первую помощь, вызвали "скорую", но приехавшая бригада констатировала смерть.

На месте происшествия работает бригада под личным руководством прокурора области Константина Жилякова. Она детально разбирается в ситуации, уточнили в надзорном ведомстве.