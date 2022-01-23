ТЦ "Калита" грозит закрытие на 90 суток за нарушение антиковидных мер

Торговый центр "Калита" могут закрыть на 90 суток за нарушения мер против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Харламов.

"Объединением в ходе мониторинга соблюдения объектами торговли режима повышенной готовности были выявлены нарушения в торговом центре "Калита", который расположен по адресу: Новоясеневский просп.,7, - рассказал он. - Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты. Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением. Администрацией торгово-развлекательного центра не были приняты исчерпывающие меры по организации соблюдения санитарно-эпидемиологических требований".

Инспектор добавил, что за подобные нарушения грозят штрафы в размере 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.