В Липецке нашли тело пропавшего подростка

Липецкие следователи начали проверку по факту обнаружения на люду реки Воронеж тела 16-летнего подростка.

Школьник перестал выходить на связь 22 января - вскоре после того, как ушел из дома. Родители обратились в полицию. Были организованы поиски, тело подростка обнаружили на речном льду под Петровским мостом.

- В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также причины и условия, способствовавшие смерти школьника, - рассказали в управлении СКР по региону.