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23.01.2022 21:39
Рубрика: Происшествия

В Орле мужчина ударил женщину за приспущенную маску

Текст: Антон Валагин (Орел)

Полиция Орла начала проверку инцидента в городском автобусе, где произошел конфликт между пассажирами, пишет ТАСС. Мужчина обвинил сидящую напротив женщину в наплевательском отношении к окружающим - маска у нее на лице была приспущена и не закрывала нос.

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Снятое одним из пассажиров видео происшествия появилось в соцсетях. Видно, что мужчина в черной куртке долго и грязно оскорбляет сидящую напротив пассажирку. Параллельно он обругал и еще одну девушку, использовавшую вместо маски шарф.

Собравшись выходить, мужчина несколько раз ударил свою оппонентку, а затем и вступившегося за нее пассажира.

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