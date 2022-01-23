В Орле мужчина ударил женщину за приспущенную маску

Полиция Орла начала проверку инцидента в городском автобусе, где произошел конфликт между пассажирами, пишет ТАСС. Мужчина обвинил сидящую напротив женщину в наплевательском отношении к окружающим - маска у нее на лице была приспущена и не закрывала нос.

Снятое одним из пассажиров видео происшествия появилось в соцсетях. Видно, что мужчина в черной куртке долго и грязно оскорбляет сидящую напротив пассажирку. Параллельно он обругал и еще одну девушку, использовавшую вместо маски шарф.

Собравшись выходить, мужчина несколько раз ударил свою оппонентку, а затем и вступившегося за нее пассажира.