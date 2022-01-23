За сутки в России госпитализировано 6 211 заболевших COVID-19, на 37,3% меньше по сравнению с 22 января. Выявлено 63205 случаев заболевания. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Зафиксировано 679 летальных исходов. Полностью выздоровели 23 045 человек.
Распределение по субъектам такое:
- Москва - 17528
- Санкт-Петербург - 9535
- Московская область - 7056
- Нижегородская область - 1258
- Свердловская область - 883
- Самарская область - 934
- Ростовская область - 919
- Воронежская область - 799
- Красноярский край - 456
- Пермский край - 916
- Иркутская область - 542
- Челябинская область - 552
- Саратовская область - 427
- Омская область - 598
- Волгоградская область - 483
- Ставропольский край - 929
- Хабаровский край - 292
- Краснодарский край - 880
- Республика Крым - 298
- Архангельская область - 744
- Республика Башкортостан - 339
- Алтайский край - 431
- Ульяновская область - 276
- Оренбургская область - 486
- Приморский край - 373
- Ленинградская область - 622
- Пензенская область - 220
- Тверская область - 327
- Вологодская область - 299
- Ханты-Мансийский АО - 1142
- Новосибирская область - 248
- Республика Коми - 315
- Брянская область - 232
- Забайкальский край - 247
- Тюменская область - 405
- Мурманская область - 239
- Республика Карелия - 328
- Кемеровская область - 317
- Ярославская область - 277
- Смоленская область - 178
- Липецкая область - 282
- Калининградская область - 401
- Владимирская область - 332
- Астраханская область - 390
- Белгородская область - 219
- Курская область - 182
- Кировская область - 353
- Республика Саха (Якутия) - 1007
- Удмуртская Республика - 418
- Тульская область - 320
- Республика Бурятия - 307
- Орловская область - 350
- Псковская область - 159
- Ивановская область - 159
- Республика Дагестан - 342
- Новгородская область - 258
- Калужская область - 225
- Тамбовская область - 231
- Томская область - 157
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 571
- Рязанская область - 205
- Амурская область - 158
- Республика Хакасия - 235
- Севастополь - 212
- Курганская область - 104
- Костромская область - 159
- Чувашская Республика - 190
- Республика Татарстан - 213
- Сахалинская область - 190
- Кабардино-Балкарская Республика - 130
- Республика Мордовия - 152
- Республика Калмыкия - 125
- Карачаево-Черкесская Республика - 86
- Чеченская Республика - 206
- Республика Северная Осетия - Алания - 95
- Республика Тыва - 150
- Республика Марий Эл - 153
- Республика Ингушетия - 105
- Республика Адыгея - 105
- Республика Алтай - 52
- Камчатский край - 102
- Магаданская область - 41
- Еврейская автономная область - 22
- Ненецкий автономный округ - 16
- Чукотский автономный округ - 6
Всего на сегодняшний день в России выявлен 11 108 191 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 326 112 летальных исходов, выздоровели 10 023 622 человека.