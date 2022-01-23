За сутки в России госпитализировано 6 211 заболевших COVID-19, на 37,3% меньше по сравнению с 22 января. Выявлено 63205 случаев заболевания. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Зафиксировано 679 летальных исходов. Полностью выздоровели 23 045 человек.

Распределение по субъектам такое: Москва - 17528

Санкт-Петербург - 9535

Московская область - 7056

Нижегородская область - 1258

Свердловская область - 883

Самарская область - 934

Ростовская область - 919

Воронежская область - 799

Красноярский край - 456

Пермский край - 916

Иркутская область - 542

Челябинская область - 552

Саратовская область - 427

Омская область - 598

Волгоградская область - 483

Ставропольский край - 929

Хабаровский край - 292

Краснодарский край - 880

Республика Крым - 298

Архангельская область - 744

Республика Башкортостан - 339

Алтайский край - 431

Ульяновская область - 276

Оренбургская область - 486

Приморский край - 373

Ленинградская область - 622

Пензенская область - 220

Тверская область - 327

Вологодская область - 299

Ханты-Мансийский АО - 1142

Новосибирская область - 248

Республика Коми - 315

Брянская область - 232

Забайкальский край - 247

Тюменская область - 405

Мурманская область - 239

Республика Карелия - 328

Кемеровская область - 317

Ярославская область - 277

Смоленская область - 178

Липецкая область - 282

Калининградская область - 401

Владимирская область - 332

Астраханская область - 390

Белгородская область - 219

Курская область - 182

Кировская область - 353

Республика Саха (Якутия) - 1007

Удмуртская Республика - 418

Тульская область - 320

Республика Бурятия - 307

Орловская область - 350

Псковская область - 159

Ивановская область - 159

Республика Дагестан - 342

Новгородская область - 258

Калужская область - 225

Тамбовская область - 231

Томская область - 157

Ямало-Ненецкий автономный округ - 571

Рязанская область - 205

Амурская область - 158

Республика Хакасия - 235

Севастополь - 212

Курганская область - 104

Костромская область - 159

Чувашская Республика - 190

Республика Татарстан - 213

Сахалинская область - 190

Кабардино-Балкарская Республика - 130

Республика Мордовия - 152

Республика Калмыкия - 125

Карачаево-Черкесская Республика - 86

Чеченская Республика - 206

Республика Северная Осетия - Алания - 95

Республика Тыва - 150

Республика Марий Эл - 153

Республика Ингушетия - 105

Республика Адыгея - 105

Республика Алтай - 52

Камчатский край - 102

Магаданская область - 41

Еврейская автономная область - 22

Ненецкий автономный округ - 16

Чукотский автономный округ - 6 Всего на сегодняшний день в России выявлен 11 108 191 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 326 112 летальных исходов, выздоровели 10 023 622 человека.