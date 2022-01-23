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Рубрика: Общество

За сутки в России госпитализировано 6 211 заболевших COVID-19

За сутки в России госпитализировано 6 211 заболевших COVID-19, на 37,3% меньше по сравнению с 22 января. Выявлено 63205 случаев заболевания. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Зафиксировано 679 летальных исходов. Полностью выздоровели 23 045 человек.
Распределение по субъектам такое:
  • Москва - 17528
  • Санкт-Петербург - 9535
  • Московская область - 7056
  • Нижегородская область - 1258
  • Свердловская область - 883
  • Самарская область - 934
  • Ростовская область - 919
  • Воронежская область - 799
  • Красноярский край - 456
  • Пермский край - 916
  • Иркутская область - 542
  • Челябинская область - 552
  • Саратовская область - 427
  • Омская область - 598
  • Волгоградская область - 483
  • Ставропольский край - 929
  • Хабаровский край - 292
  • Краснодарский край - 880
  • Республика Крым - 298
  • Архангельская область - 744
  • Республика Башкортостан - 339
  • Алтайский край - 431
  • Ульяновская область - 276
  • Оренбургская область - 486
  • Приморский край - 373
  • Ленинградская область - 622
  • Пензенская область - 220
  • Тверская область - 327
  • Вологодская область - 299
  • Ханты-Мансийский АО - 1142
  • Новосибирская область - 248
  • Республика Коми - 315
  • Брянская область - 232
  • Забайкальский край - 247
  • Тюменская область - 405
  • Мурманская область - 239
  • Республика Карелия - 328
  • Кемеровская область - 317
  • Ярославская область - 277
  • Смоленская область - 178
  • Липецкая область - 282
  • Калининградская область - 401
  • Владимирская область - 332
  • Астраханская область - 390
  • Белгородская область - 219
  • Курская область - 182
  • Кировская область - 353
  • Республика Саха (Якутия) - 1007
  • Удмуртская Республика - 418
  • Тульская область - 320
  • Республика Бурятия - 307
  • Орловская область - 350
  • Псковская область - 159
  • Ивановская область - 159
  • Республика Дагестан - 342
  • Новгородская область - 258
  • Калужская область - 225
  • Тамбовская область - 231
  • Томская область - 157
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 571
  • Рязанская область - 205
  • Амурская область - 158
  • Республика Хакасия - 235
  • Севастополь - 212
  • Курганская область - 104
  • Костромская область - 159
  • Чувашская Республика - 190
  • Республика Татарстан - 213
  • Сахалинская область - 190
  • Кабардино-Балкарская Республика - 130
  • Республика Мордовия - 152
  • Республика Калмыкия - 125
  • Карачаево-Черкесская Республика - 86
  • Чеченская Республика - 206
  • Республика Северная Осетия - Алания - 95
  • Республика Тыва - 150
  • Республика Марий Эл - 153
  • Республика Ингушетия - 105
  • Республика Адыгея - 105
  • Республика Алтай - 52
  • Камчатский край - 102
  • Магаданская область - 41
  • Еврейская автономная область - 22
  • Ненецкий автономный округ - 16
  • Чукотский автономный округ - 6

Всего на сегодняшний день в России выявлен 11 108 191 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 326 112 летальных исходов, выздоровели 10 023 622 человека.

В регионах Общество Здоровье ЦФО ЮФО УрФО СФО СКФО Пандемия коронавируса COVID-19

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