Дело о гибели девочки в Забайкалье передали в ГСУ СКР

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать расследование уголовного дела о гибели девочки в Забайкалье после нападения стаи собак в Главное следственное управление СК России. Как сообщается на сайте ведомства, это сделано "в связи с широким общественным резонансом".

Тело семилетнего ребенка со следами нападения животных нашли на пустыре в субботу днем. Предположительно, девочка стала жертвой бездомных собак.

После произошедшего в регионе собрался народный сход. По словам местных жителей, проблема, связанная с бродячими животными, здесь не решается много лет. Люди неоднократно жаловались, но никакие меры не предпринимались.

Дело расследуется по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

"Председатель СК России поручил следователям принять исчерпывающие меры к проверке доводов местных жителей и установлению всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.