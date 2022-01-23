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23.01.2022 06:03
Рубрика: Происшествия

Дело о гибели девочки в Забайкалье передали в ГСУ СКР

Текст: Юлия Гарднер

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать расследование уголовного дела о гибели девочки в Забайкалье после нападения стаи собак в Главное следственное управление СК России. Как сообщается на сайте ведомства, это сделано "в связи с широким общественным резонансом".

Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании гибели девочки в Забайкалье

Тело семилетнего ребенка со следами нападения животных нашли на пустыре в субботу днем. Предположительно, девочка стала жертвой бездомных собак.

После произошедшего в регионе собрался народный сход. По словам местных жителей, проблема, связанная с бродячими животными, здесь не решается много лет. Люди неоднократно жаловались, но никакие меры не предпринимались.

Дело расследуется по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

"Председатель СК России поручил следователям принять исчерпывающие меры к проверке доводов местных жителей и установлению всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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