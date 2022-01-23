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23.01.2022 12:40
Рубрика: Происшествия

В Приамурье отца заподозрили в убийстве младенца

Текст: Юлия Гарднер

В городе Белогорске Амурской области завели уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве малолетнего (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ).

Нижегородский СК проверит данные о жестоком избиении ребенка матерью

Ночью 23 января полугодовалого ребенка доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Несмотря на усилия врачей, он скончался. Отца младенца задержали. Как пояснил подозреваемый, ночью ребенок мешал ему спать. Тогда амурчанин вынес его в подъезд, где укачивал, поднимаясь и спускаясь с этажа на этаж. В какой-то момент отец уронил ребенка на пол, из-за чего тот ударился головой.

"После этого мужчина вернулся в квартиру и разбудил супругу, сообщив о произошедшем. Мальчика незамедлительно доставили в больницу", - сообщили в СУ СК РФ по региону.

Фигурант помещен в СИЗО. Выясняются точные обстоятельства произошедшего.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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