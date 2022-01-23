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23.01.2022 13:32
Рубрика: Культура

В Приморье открылась выставка оружия из Музея Востока

Текст: Ирина Дробышева (Владивосток)
В Приморской картинной галерее стартовала первая в этом году выставка "О, старый кинжал… Оружие Востока" из собрания Государственного музея Востока (Москва). В экспозиции представлено более 70 образцов традиционного холодного оружия из Вьетнама, Индонезии, Бирмы (нынешняя Мьянма), Туниса, Японии и других регионов Азии.
Фото: Екатерина Олейникова/Пресс-служба Приморской картинной галереи Фото: Екатерина Олейникова/Пресс-служба Приморской картинной галереи
Фото: Екатерина Олейникова/Пресс-служба Приморской картинной галереи

- Мы готовили эту выставку более года. Кто-то может подумать, что она больше "мужская", но, поверьте, это настоящие произведения искусства, и ими можно любоваться бесконечно долго, - сказала, перерезая ленточку, директор Приморской государственной картинной галереи Алена Даценко.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
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Экскурсию для журналистов провел старший научный сотрудник Государственного музея Востока, хранитель фондов оружия и нумизматики Михаил Бутырский.

- Оружие всегда ярко воплощало в себе гендерное начало, мужество, стойкость, и смелость мужчин. Все эти представления отражались в отделке предметов. В нашей коллекции более 900 предметов оружия из очень многих регионов Востока, из них мы отобрали 72. Отбирали по разным критериям, в том числе по габаритам (это связано с транспортировкой), а в результате экспозиция обрела цельность и тематическую ясность. Речь идет о кинжалах и мечах - оружии для ближнего боя из регионов Ближнего, Среднего и Дальнего Востока, выполненных в разных культурных традициях, - отметил эксперт.

Россия представлена знаменитыми клинками из дагестанского села Кубачи - наиболее известного центра оружейных промыслов на Северном Кавказе. Традиционная отделка рукояти и ножен очень узнаваема, ее не спутаешь с иранскими и османскими работами. Так, рукоять одного из иранских образцов выполнена из слоновой кости и обильно украшена резьбой с изображением бытовых сцен и изречений.

- А некоторые народы больше внимания уделяли клинкам, их отделке. Так, например, для японцев именно он - главное сокровище. Клинок может быть древним, средневековым, а ножны, чаще всего, уже продукт XVIII - XX века. Мы привезли во Владивосток несколько образцов традиционного короткого меча, называемого "вакидзаси", - сообщил Михаил Бутырский.

Фото: Cергей Николаев/РГ
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По его словам, в некоторых странах, например, в Индонезии, при ковке клинка применяли самые экзотичные ритуалы, добавляя в процессе метеоритное железо, пряности и даже змеиный яд, чтобы добавить оружию магической силы.

Со временем некоторые элементы клинкового оружия обрели… самостоятельность. Так, например, целая витрина на выставке отдана под детали эфеса боевого оружия - японские цубы.

- Они были так красивы, что со временем их стали коллекционировать не только европейцы, но и сами японцы. Эти произведения декоративно-прикладного искусства запечатлели ту традицию, которая сложилась в Японии много веков тому назад. Одна цуба изготовлена в XVI веке, и это самый древний экспонат выставки, - пояснила куратор выставки, научный сотрудник Приморской государственной картинной галереи Елена Клымюк.

Экспозиция разместилась в сейфовом зале, который три года назад открылся после реставрации (галерея располагается в бывшем здании Русско-Азиатского банка, построенного в 1903 году). Побывать на ней можно до 17 апреля.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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