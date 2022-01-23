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23.01.2022 18:11
Рубрика: Культура

Петербургская музкомедия возвращает в репертуар мюзикл "Бал вампиров"

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)

Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии снова включил в репертуар свой хит - культовый мюзикл Романа Полански и Джима Стейнмана "Бал вампиров". 28 январяначнется очередная серия показов, которая продлится до 28 февраля.

Фото: youtube.com/ Movieclips Trailers
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Герои мюзикла о вампирах вышли на сцену театра на Итальянской 3 сентября 2011 года. В течение десяти лет проект сохранялся в репертуаре, у мюзикла появилась многотысячная армия поклонников, выросло новое поколение зрителей. Осенью прошлого года спектакль отметил десятилетие, была представлена концертная версия.

Как информирует пресс-служба театра, в истории проекта были высокие награды, торжественные открытия и громкие "закрытия" прокатных серий, приезды vip-гостей из числа топ-звезд мировой сцены мюзикла и даже выступления под открытым небом. Над российской версией спектакляМихаэля Кунце и Джима Стейнмана работали режиссер Корнелиус Балтус (Голландия), хореограф Деннис Каллахан(США), художник Кентаур (Венгрия). Каждый участник спектакля, включая артистов хора и балета, прошел три этапа сложнейшего кастинга.

По многочисленным просьбам зрителей театр сыграет 35 спектаклей. Снова на сцену выйдут артисты, ставшие звездами на этом проекте: Иван Ожогин (Граф фон Кролок), Манана Гогитидзе (Ребекка), Александр Суханов (Граф фон Кролок и Шагал), Наталия Диевская (Магда), а также европейские гости - Марк Зайберт и Томас Борхерт(Германия). Будут и новые солисты, прошедшие кастинг. За дирижерским пультом оркестра театра - Алексей Нефедов.

Факты

За 10 лет спектакль "Бал вампиров" сыграли в Петербурге 439 раз. Его возили в Москву. Постановка получила несколько престижных премий: "Золотая маска", "Золотой софит", "Музыкальное сердце театра", премию Правительства Санкт-Петербурга. "Бал вампиров" возвращался на питерскую сцену еще четырежды: осенью 2016 года, летом 2018, зимой и летом 2019 года.

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