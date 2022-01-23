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23.01.2022 18:42
Рубрика: Происшествия

В Северодвинске школьники забросали снегом Вечный огонь

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельск)

Полиция разыскивает двух школьников, потушивших Вечный огонь в Северодвинске.

В Кронштадте подросток затушил снегом Вечный огонь

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Архангельской области, вечером 21 января в дежурную часть ОМВД по городу поступила информация о том, что в сквере Ветеранов у памятника ратному подвигу северодвинцев погас Вечный огонь. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции.

Установлено, что примерно в половине восьмого двое детей в возрасте восьми-десяти лет бросили в памятный огонь снег. Личности несовершеннолетних сейчас устанавливаются.

- Если вы располагаете информацией о данном происшествии, просим обратиться в ОМВД по телефонам: 8 (952) 253-83-52, 8 (921) 81-03-899, - попросили в полиции. - Конфиденциальность гарантируется.

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