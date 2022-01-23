В Северодвинске школьники забросали снегом Вечный огонь

Полиция разыскивает двух школьников, потушивших Вечный огонь в Северодвинске.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Архангельской области, вечером 21 января в дежурную часть ОМВД по городу поступила информация о том, что в сквере Ветеранов у памятника ратному подвигу северодвинцев погас Вечный огонь. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции.

Установлено, что примерно в половине восьмого двое детей в возрасте восьми-десяти лет бросили в памятный огонь снег. Личности несовершеннолетних сейчас устанавливаются.

- Если вы располагаете информацией о данном происшествии, просим обратиться в ОМВД по телефонам: 8 (952) 253-83-52, 8 (921) 81-03-899, - попросили в полиции. - Конфиденциальность гарантируется.