В Заполярье откроют театр еды: оленина и морики в главной роли

В этом году на базе ресторанов Мурманской области появится гастрономический театр арктической кухни. Через традиционные северные блюда по доступным ценам гости Заполярья будут знакомиться с культурой и кулинарными традициями народов региона, рассказала автор и руководитель проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова.

Старт этому смелому культурному начинанию уже дан. В Мурманске состоялся первый закрытый показ-съемка "Арктического гастрономического театра", где шеф-повара ведущих северных ресторанов показали различные формы подачи блюд арктической кухни. Для этого использовались посуда и декор изо льда, мороженной северной ягоды и различных природных материалов. Показ состоялся в ледяном домике на площадке гастрономического фестиваля "Вкус Арктики".

Будущая аудитория гастротеатра оказалась весьма обширной: за эти три дня в фестивале приняли участие более шести тысяч человек, среди которых были гости из Великобритании, Финляндии, Норвегии, Ирландии и Турции. Посетители смогли попробовать более 12 тысяч порций блюд и более 16 тысяч горячих напитков.

"Все очень вкусно! Мой ребенок здесь первый раз в жизни попробовал оленину, - поделилась впечатлениями молодая мурманчанка Ольга. - Я никогда бы не подумала, что северная кухня может быть такой разнообразной".

Хитами фестиваля стали беляши с крабами, краюшки и бургеры с олениной и семгой, дирстроганов (оленина), треска в кляре "Капитан", пирожные с крабовым кремом, уха по-кольски. И "Морики Баренцева моря" - бульон из панциря краба и креветок со сливками, водорослями, гребешками и кальмарами. А также крепкий пряный бульон из оленины с лапшой, пельмени с олениной, с северной креветкой, хлеб с ягелем и копченой треской, тартар из форели с устричным кремом.

"Гастрономические спектакли - это танцевально-музыкальные представления, в программе которых равноправную часть занимает знакомство с гастрономической культурой региона и страны, - пояснила Екатерина Шаповалова. - Данный формат не нов, он давно существует на рынке услуг в развитых туристических странах. И может стать актуальным продуктом, который позволит нам увеличить масштабы популяризации арктического туризма и арктической кухни, как одной из главных достопримечательностей Мурманской области".

По словам руководителя проекта, главная идея фестиваля заключается в том, чтобы предоставить возможность познакомиться с арктической кухней максимальному количеству людей, особенно местным жителям. Туротрасль России переживает в определенной мере исторический момент - этап внедрения региональной кухни в туристическую инфраструктуру.

Опыт показывает, что шеф-поварам ведущих ресторанов в каждом регионе необходимо выходить "на улицу", работать на фестивалях региональной кухни, расширять аудиторию.

Одним из важнейших результатов фестиваля Екатерина Шаповалова считает то, что многие жители Мурманской области именно здесь и именно в этот момент смогли попробовать блюда местной кухни. Как правило, они питаются дома, не посещают рестораны и кафе. Это женщины зрелого возраста, которые пришли с подругами "пробовать вкусненькое" и купить новую для них еду "с собой". И дети-фанаты фаст-фуда, которые с удовольствием едят оленину, уху с водорослями и морепродуктами. Все они получили массу впечатлений и значительно расширили свои представления о том, как интересен может быть регион, который за десятилетия стал привычным, словно домашние тапочки.

Те же открытия сделала для себя и молодежь. Ежедневно по фестивалю проводились экскурсии с дегустацией арктической кухни для ребят-активистов проекта Российского движения школьников "Шеф в школе" из Мурманской области. Они интересуются кулинарией, улучшением качества школьного питания.

Проводили экскурсии также для будущих поваров из колледжей и вузов. После этого многие из них попросились на практику к заполярным шеф-поварам. Возможно, именно они станут авторами новых форматов гастрономического туризма и изобретут такие блюда и способы их подачи, которых сегодня мы и представить не можем.

"Мне очень понравился крем-суп с лососем и гречневым попкорном, - поделилась впечатлениями жительница города Кола Екатерина Петрова, активист Российского движения школьников. - В будущем я мечтаю стать предпринимателем. Возможно, открою свое экологическое кафе".

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