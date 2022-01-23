В Заполярье откроют театр еды: оленина и морики в главной роли

Новости

Врач Эллисон Арвади назвала боль в горле главным симптомом "омикрона" 05:21
Пушков прокомментировал отставку главы ВМС ФРГ после слов о Крыме 04:30
Пульмонолог Тарасенко посоветовал галотерапию после COVID-19 03:38
В МИД РФ заявление Лондона по Украине назвали чушью и дезинформацией 02:30
Депутат Госдумы Шеремет: Слова главы ВМС ФРГ о Крыме - сигнал Западу 01:59
Противники жестких мер борьбы с COVID-19 вышли на протесты в Германии 01:31
Турецкая журналистка арестована за оскорбление Эрдогана 00:41
Посол России допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой 00:21
Скончался фотограф оттепели Владимир Лагранж 22.01.2022
Глава ДНР Пушилин сообщил о 120 тысячах украинских военных у линии соприкосновения 22.01.2022
Берлускони снял свою кандидатуру с президентских выборов 22.01.2022
Более 546 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 22.01.2022
Германия готовит план эвакуации семей сотрудников посольства на Украине 22.01.2022
Суд арестовал замглавы администрации подмосковного Воскресенска 22.01.2022
Сердар Азмун подписал контракт с "Байером" 22.01.2022
Украина опасается за экономику из-за слухов о "вторжении" 22.01.2022
В Подмосковье от отравления погибла семья 22.01.2022
Умерла актриса из "Зойкиной квартиры" Ольга Шрамко 22.01.2022
В Лондоне противники вакцинации заблокировали правительственный квартал 22.01.2022
Доктор Мясников рассказал об опасности капель от насморка 22.01.2022
Володин: В Госдуме готовы к диалогу с депутатами Верховной Рады 22.01.2022
РПЦ: Пересадка сердца свиньи человеку не затрагивает этические вопросы 22.01.2022
Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании гибели девочки в Забайкалье 22.01.2022
Появилось фото китайской копии F-117 22.01.2022
Первая партия боеприпасов из США прибыла на Украину 22.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
23.01.2022 05:00
Рубрика: Общество

В Заполярье откроют театр еды: оленина и морики в главной роли

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)
В этом году на базе ресторанов Мурманской области появится гастрономический театр арктической кухни. Через традиционные северные блюда по доступным ценам гости Заполярья будут знакомиться с культурой и кулинарными традициями народов региона, рассказала автор и руководитель проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова.

Старт этому смелому культурному начинанию уже дан. В Мурманске состоялся первый закрытый показ-съемка "Арктического гастрономического театра", где шеф-повара ведущих северных ресторанов показали различные формы подачи блюд арктической кухни. Для этого использовались посуда и декор изо льда, мороженной северной ягоды и различных природных материалов. Показ состоялся в ледяном домике на площадке гастрономического фестиваля "Вкус Арктики".

Фото: iStock
Гастрономический туризм: В России создадут карту самых вкусных регионов

Будущая аудитория гастротеатра оказалась весьма обширной: за эти три дня в фестивале приняли участие более шести тысяч человек, среди которых были гости из Великобритании, Финляндии, Норвегии, Ирландии и Турции. Посетители смогли попробовать более 12 тысяч порций блюд и более 16 тысяч горячих напитков.

"Все очень вкусно! Мой ребенок здесь первый раз в жизни попробовал оленину, - поделилась впечатлениями молодая мурманчанка Ольга. - Я никогда бы не подумала, что северная кухня может быть такой разнообразной".

Хитами фестиваля стали беляши с крабами, краюшки и бургеры с олениной и семгой, дирстроганов (оленина), треска в кляре "Капитан", пирожные с крабовым кремом, уха по-кольски. И "Морики Баренцева моря" - бульон из панциря краба и креветок со сливками, водорослями, гребешками и кальмарами. А также крепкий пряный бульон из оленины с лапшой, пельмени с олениной, с северной креветкой, хлеб с ягелем и копченой треской, тартар из форели с устричным кремом.

"Гастрономические спектакли - это танцевально-музыкальные представления, в программе которых равноправную часть занимает знакомство с гастрономической культурой региона и страны, - пояснила Екатерина Шаповалова. - Данный формат не нов, он давно существует на рынке услуг в развитых туристических странах. И может стать актуальным продуктом, который позволит нам увеличить масштабы популяризации арктического туризма и арктической кухни, как одной из главных достопримечательностей Мурманской области".

Фото: Владимир Аносов/РГ
На Кубани на фоне пандемии эно- и гастротуризм вырос на 70 процентов

По словам руководителя проекта, главная идея фестиваля заключается в том, чтобы предоставить возможность познакомиться с арктической кухней максимальному количеству людей, особенно местным жителям. Туротрасль России переживает в определенной мере исторический момент - этап внедрения региональной кухни в туристическую инфраструктуру.

Опыт показывает, что шеф-поварам ведущих ресторанов в каждом регионе необходимо выходить "на улицу", работать на фестивалях региональной кухни, расширять аудиторию.

Одним из важнейших результатов фестиваля Екатерина Шаповалова считает то, что многие жители Мурманской области именно здесь и именно в этот момент смогли попробовать блюда местной кухни. Как правило, они питаются дома, не посещают рестораны и кафе. Это женщины зрелого возраста, которые пришли с подругами "пробовать вкусненькое" и купить новую для них еду "с собой". И дети-фанаты фаст-фуда, которые с удовольствием едят оленину, уху с водорослями и морепродуктами. Все они получили массу впечатлений и значительно расширили свои представления о том, как интересен может быть регион, который за десятилетия стал привычным, словно домашние тапочки.

Фото: Татьяна Кравченко
В Новосибирске представили первый кулинарный путеводитель

Те же открытия сделала для себя и молодежь. Ежедневно по фестивалю проводились экскурсии с дегустацией арктической кухни для ребят-активистов проекта Российского движения школьников "Шеф в школе" из Мурманской области. Они интересуются кулинарией, улучшением качества школьного питания.

Проводили экскурсии также для будущих поваров из колледжей и вузов. После этого многие из них попросились на практику к заполярным шеф-поварам. Возможно, именно они станут авторами новых форматов гастрономического туризма и изобретут такие блюда и способы их подачи, которых сегодня мы и представить не можем.

"Мне очень понравился крем-суп с лососем и гречневым попкорном, - поделилась впечатлениями жительница города Кола Екатерина Петрова, активист Российского движения школьников. - В будущем я мечтаю стать предпринимателем. Возможно, открою свое экологическое кафе".

Все тексты сюжета "Отдых и туризм в России" читайте здесь.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Отдых и туризм в России

Главное сегодня

В МИД РФ заявление Лондона по Украине назвали чушью и дезинформацией
Депутат Госдумы Шеремет: Слова главы ВМС ФРГ о Крыме - сигнал Западу
Посол России допустил усиление военного сотрудничества с Венесуэлой
Врач Эллисон Арвади назвала боль в горле главным симптомом "омикрона"
В Забайкалье семилетняя девочка погибла после нападения собак
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе