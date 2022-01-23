На Кубани крыша дома проломилась под тяжестью снега

В Краснодарском крае из-за большого объема выпавшего снега проломилась крыша жилого дома в хуторе Островская щель, который находится в шести километрах от Туапсе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

ЧП произошло 22 января в здании барачного типа, рассчитанном на шесть квартир, по адресу 2-е отделение Чайсовхоза, улица Лесная. В доме находилось восемь человек, когда у него из-за скопившегося снега начала рушиться крыша и чердачные перекрытия. Обошлось без погибших и пострадавших.

- Четыре человека из поврежденного дома сейчас находятся у родственников, еще четыре - в пункте временного размещения, - уточнили спасатели. - Вопросами жизнеобеспечения и проведением аварийно-спасательных работ занимаются муниципальные службы.