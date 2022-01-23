В Сочи пассажира из-за конфликта сняли с вылетающего рейса

В аэропорту Сочи сотрудники транспортной полиции сняли с вылетающего рейса 36-летнего гражданина из-за того, что он устроил скандал на борту самолета. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО.

ЧП произошло на борту лайнера, который направлялся по маршруту Сочи - Санкт-Петербург (Пулково). При посадке на борт один из пассажиров разговаривал по мобильному телефону, при этом выражаясь грубой нецензурной бранью. В ответ на замечания окружающих мужчина вступил с ними в словесную перепалку. Когда же бортпроводники попросили его надеть защитную медицинскую маску, ответил им отказом. В итоге командир лайнера принял решение отстранить нарушителя от полета и вызвать полицию.

Прибывшие сотрудники МВД доставили мужчину в отделение. Выяснилось, что это житель Тулы, который был в Сочи по своим делам. Пассажиру был выписан штраф по статье "Мелкое хулиганство", а также составлен административный протокол КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности". Материал был направлен в суд Адлерского района для принятия решения.