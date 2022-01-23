Видео: В Сочи из-за шторма в морпорт вынесло тонны форели

В Сочи шторм повредил загоны для форели, и тонны рыбы устремились в акваторию морского порта. Эти выходные для местных рыболовов выдались особенно удачными. Соцсети пестрели фотографиями и видео богатого улова, а также косяками рыбы под водой. Корреспондент "РГ" отправилась в морпорт, чтобы пообщаться со счастливчиками.

"Похоже, рыбным днем можно будет объявлять не один день в неделю, - делится мнением рыболов Василий. - Сейчас время кефали, но мы с радостью променяем ее на форель - она вкуснее и крупнее. Когда произошла "утечка", точно никто не знает. Одни говорят, что уже неделю, но активный лов пришелся на эти выходные. Такого здесь не было уже лет пятнадцать, а в Адлере вроде перед новым годом случалось, судя по отзывам коллег. В соцсетях пишут, что уплыло 300 тонн, но я думаю, что меньше - тонн 20. Я поймал немного, но при нас один мужчина выудил 17 килограммов. По-моему, это рекорд за эти дни. Я редко рыбачу, но сейчас именно тот случай. В Сочи не иметь удочку - это преступление".

Семнадцатилетний Давид приходит на рыбалку уже третий день подряд. "В первый день поймал одну форель в море и еще одну - в реке, во второй не смог, хотя друг поймал три штуки, а сегодня и мне повезло - поймал две рыбы, большую и маленькую. Первый улов уже попробовал - форель пожарил и посолил", - рассказывает парень.

А четырнадцатилетний Яромир вчера поймал одну форель на 1,6 килограмма. "Мы пришли сюда вчетвером ради такого богатого улова. Сегодня на утро уже всей семьей ели бутерброды с соленой форелью, очень вкусная. Я поймал на блесну, а друг - на силиконовую приманку, но в основном ловят на креветку", - говорит юный рыбак.

К слову, в соседнем с морпортом рыбном магазине форель стоит 1,9 тысячи рублей за килограмм.

Однако повезло далеко не всем. Госпожа удача в таком деле важна как никогда.

"Я поймал только одну маленькую кефаль, а форель соскользнула с удочки, - сетует рыболов со стажем Сергей. - Но я не сдаюсь, почти каждый день прихожу сюда - обязательно поймаю. У одного парня сорвалась рыба, так он полез ее доставать, и ему повезло".

А пока любители полакомиться рыбой занимают места на ночную рыбалку.

"Да тут и на ночь не будут расходиться, а с трех часов свободных мест вообще не останется, - объясняет местный житель Сергей. - А когда идет лобан (черная кефаль), которая вкуснее обычной кефали, рыболовы даже продают места. Не знаю, за сколько, я даже не суюсь сюда в это время. Но за форелью завтра обязательно приду, у меня дома как раз остались мидии, это лучшее лакомство для нее - вся рыба будет моей".

Откуда ушла рыба, пока остается неизвестным, как и оценка ущерба. Как сообщили "РГ" в племзаводе "Адлер", это рыба не из их форелевого хозяйства, но в Сочи есть и другие частники, занимающиеся разведением аквакультуры.