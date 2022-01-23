Видео: В Сочи из-за шторма в морпорт вынесло тонны форели

Новости

Володин прокомментировал ситуацию с опасными бездомными животными 21:20
ВОЗ: "Омикрон" может остановить пандемию 20:51
Джеймс Ганн анонсировал появление Миротворца в других проектах 20:24
В ВОЗ допустили появление еще более заразных штаммов коронавируса 20:11
The Observer: Джонсон пытается отвлечь Украиной от внутренних проблем 20:07
Опубликован новый отрывок из "Бэтмена" Мэтта Ривза 20:00
Горожане одобрили реабилитацию Щукинского парка и Всехсвятской рощи 19:41
Стало известно, когда выйдет продолжение "Достать ножи" 19:39
Гинцбург рассказал, когда начнутся исследования назальной вакцины 19:22
Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку 19:19
Украинский политолог заявил, что Британия планирует передел Европы 19:14
В Москве в крупном ДТП на хорде погиб человек 19:04
Премьер-министр Новой Зеландии перенесла свадьбу из-за коронавируса 19:01
Путин проведет телемост с олимпийцами и пообщается со студентами 18:13
Умерла актриса из сериала "Четыре танкиста и собака" Барбара Краффтувна 18:08
Шольц: Запад должен помнить о собственном ущербе при введении санкций 18:08
В Минске подтвердили, что прибыл военный эшелон из России 18:04
Бастрыкин заявил, что из-за бродячих собак нужно менять законодательство 17:57
Лайнер МС-21 испытают на морозе для расширения сертификата типа 17:55
Продюсер подтвердила желание сделать Идриса Эльбу новым Джеймсом Бондом 17:35
Канцлер ФРГ: Вступления новых стран Восточной Европы в НАТО "нет в повестке дня" 17:32
В ДНР заявили, что Украина перебросила в Донбасс систему "Ураган" 17:26
В Брюсселе начались столкновения полиции и протестующих против антиковидных мер 17:12
МИД РФ: Лондон заранее готовит информационные вбросы по Украине 17:00
МИД РФ: Возможность визита главы МИД Британии в Москву прорабатывается 16:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
23.01.2022 21:00
Рубрика: Происшествия

Видео: В Сочи из-за шторма в морпорт вынесло тонны форели

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
В Сочи шторм повредил загоны для форели, и тонны рыбы устремились в акваторию морского порта. Эти выходные для местных рыболовов выдались особенно удачными. Соцсети пестрели фотографиями и видео богатого улова, а также косяками рыбы под водой. Корреспондент "РГ" отправилась в морпорт, чтобы пообщаться со счастливчиками.

"Похоже, рыбным днем можно будет объявлять не один день в неделю, - делится мнением рыболов Василий. - Сейчас время кефали, но мы с радостью променяем ее на форель - она вкуснее и крупнее. Когда произошла "утечка", точно никто не знает. Одни говорят, что уже неделю, но активный лов пришелся на эти выходные. Такого здесь не было уже лет пятнадцать, а в Адлере вроде перед новым годом случалось, судя по отзывам коллег. В соцсетях пишут, что уплыло 300 тонн, но я думаю, что меньше - тонн 20. Я поймал немного, но при нас один мужчина выудил 17 килограммов. По-моему, это рекорд за эти дни. Я редко рыбачу, но сейчас именно тот случай. В Сочи не иметь удочку - это преступление".

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
В Сочи шторм смыл часть пляжей и вызвал аварии на энергосетях

Семнадцатилетний Давид приходит на рыбалку уже третий день подряд. "В первый день поймал одну форель в море и еще одну - в реке, во второй не смог, хотя друг поймал три штуки, а сегодня и мне повезло - поймал две рыбы, большую и маленькую. Первый улов уже попробовал - форель пожарил и посолил", - рассказывает парень.

А четырнадцатилетний Яромир вчера поймал одну форель на 1,6 килограмма. "Мы пришли сюда вчетвером ради такого богатого улова. Сегодня на утро уже всей семьей ели бутерброды с соленой форелью, очень вкусная. Я поймал на блесну, а друг - на силиконовую приманку, но в основном ловят на креветку", - говорит юный рыбак.

К слову, в соседнем с морпортом рыбном магазине форель стоит 1,9 тысячи рублей за килограмм.

Однако повезло далеко не всем. Госпожа удача в таком деле важна как никогда.

Фото: iStock
Видео: В Сочи в сети рыбака попала акула

"Я поймал только одну маленькую кефаль, а форель соскользнула с удочки, - сетует рыболов со стажем Сергей. - Но я не сдаюсь, почти каждый день прихожу сюда - обязательно поймаю. У одного парня сорвалась рыба, так он полез ее доставать, и ему повезло".

А пока любители полакомиться рыбой занимают места на ночную рыбалку.

"Да тут и на ночь не будут расходиться, а с трех часов свободных мест вообще не останется, - объясняет местный житель Сергей. - А когда идет лобан (черная кефаль), которая вкуснее обычной кефали, рыболовы даже продают места. Не знаю, за сколько, я даже не суюсь сюда в это время. Но за форелью завтра обязательно приду, у меня дома как раз остались мидии, это лучшее лакомство для нее - вся рыба будет моей".

Откуда ушла рыба, пока остается неизвестным, как и оценка ущерба. Как сообщили "РГ" в племзаводе "Адлер", это рыба не из их форелевого хозяйства, но в Сочи есть и другие частники, занимающиеся разведением аквакультуры.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Экология Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край РГ-Видео

Главное сегодня

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку
В Совфеде назвали пустыми угрозы Британии ввести новые санкции против РФ
Гаврилов: Перспектива отключения РФ от межбанковских расчетов SWIFT несерьезна
Посольство РФ призвало Лондон прекратить опасные риторические провокации
Гинцбург предсказал появление более опасной мутации COVID-19 из-за "омикрона"
ВС РФ объяснил, когда судебная экспертиза повреждений автомобиля незаконна
"Госуслуги" дали совет, как защитить свой аккаунт от мошенников