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23.01.2022 18:02
Рубрика: Происшествия

ВС РФ проанализировал увольнение работника из-за конфликта с руководством

Текст: Наталья Козлова
Верховный суд РФ встал на сторону работника в его споре с начальством. А заодно, анализируя ситуацию, разъяснил, какие права в конфликте есть у сторон спора. История, о которой идет речь, началась в Краснодарском крае, где автомеханик прогулял работу из-за конфликта с руководителем.
Верховный суд сказал: увольняя по статье, работодатель должен учитывать очень много обстоятельств. Фото: iStock Верховный суд сказал: увольняя по статье, работодатель должен учитывать очень много обстоятельств. Фото: iStock
Верховный суд сказал: увольняя по статье, работодатель должен учитывать очень много обстоятельств. Фото: iStock

О том, почему он ушел с работы, он и написал на следующий день в объяснительной записке. Но его доводы начальство не впечатлили и механика все равно уволили. Местные суды сочли причину прогула неуважительной. Но ВС с ними не согласился и отправил дело на пересмотр, ведь нижестоящие инстанции не разобрались в конфликте. А также не выяснили, можно ли было наказывать работника не так строго.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Ну а теперь детали этого спора, о котором рассказал портал "Право ru.". Наш герой трудился автомехаником на станции техобслуживания автомашин в Новороссийске. И однажды не вышел на работу. Мастер автосервиса доложил об этом директору. В тот же день директор составил акт об отсутствии работника на рабочем месте.

На следующий день мастеру пришлось писать объяснительную. В ней он рассказал про конфликт с руководителем сервиса. Руководитель якобы требовал оплатить стоимость моторного масла, которое было необходимо для повторного ремонта автомобиля клиента. Автомеханик возмутился и хлопнул дверью.

Но эта причина не показалась директору уважительной. И он уволил механика на основании пп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса - "за отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня".

Механик пошел обжаловать приказ директора в Приморский райсуд Новороссийска. По мнению механика, увольнение - слишком серьезная мера. Истец просил суд изменить основание увольнения с "прогула" на другую статью - "расторжение договора по инициативе работника". А еще механик требовал взыскать с работодателя средний заработок за время прогула, незаконно удержанную часть зарплаты в размере 11 566 руб. и компенсацию морального вреда 10 000 руб.

Но суд механик проиграл. Райсуд посчитал, что причины прогула неуважительные, поэтому у работодателя были основания для увольнения. Краснодарский краевой суд немного изменил это решение. Апелляция удовлетворила требования истца о взыскании незаконно удержанной части зарплаты. Остальные требования суд оставил без удовлетворения. С этим согласилась и кассация.

Тогда механик пошел дальше и выше - в Верховный суд.Там дело изучили и сказали, что местные суды не дали оценку причине прогула. А это необходимо для проверки законности увольнения по статье 81 ТК. Суды лишь перечислили обстоятельства дела, но не оценивали конфликт работника с руководителем, из-за которого истец и ушел с работы, - заявил ВС.

Суд напомнил, что согласно статье 192 ТК работодатель должен учитывать тяжесть проступка работника и обстоятельства, при которых он был совершен. По мнению ВС, работодатель должен доказать, что при увольнении он учитывал тяжесть проступка, поведение работника и его отношение к труду. Но автоцентр таких доказательств не предоставил. А суды это не заметили. По мнению ВС, судам надо было еще выяснить, были ли у работодателя основания для применения к механику менее строгого наказания. Но суды вопрос не исследовали.

В спорах об увольнении за прогул судам надо оценить важные обстоятельства: по какой причине не было работника, соблюдал ли он процедуру согласования ухода с работы. А также тяжесть проступка и обстоятельства его совершения, поведение работника до проступка, возможность применения менее строгого взыскания. ВС отменил решения судов и отправил дело рассмотреть заново.

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