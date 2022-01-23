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23.01.2022 20:15
Рубрика: Экономика

Что заставляет россиян работать в двух-трех местах

Текст: Елена Мационг (Екатеринбург) , Елена Мелихова (Ростов-на-Дону) , Инесса Суворова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8662)
Практически каждый второй житель Свердловской области сегодня имеет по две, а некоторые и по три работы. Таковы данные регионального управления статистики. Подработку ищет половина жителей Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Каждый десятый работающий житель Ленинградской области уже имеет по два вида деятельности. Что заставляет людей устраиваться на несколько работ - только ли деньги здесь главные? Как это влияет на рынок труда, сказывается на самих трудоголиках и их семьях? В этом разбирались корреспонденты "Российской газеты".

Фото: iStock
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"За последние месяцы резюме с пометкой "подработка" разместили более пяти тысяч жителей Петербурга и Ленобласти", - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова. Заинтересованы во временных рабочих и работодатели. За месяц было обнародовано почти 14 тысяч вариантов подработки. "Это на 250 процентов больше, чем годом раньше, - подчеркивает Мария. - В среднем за подработку платят 52,5 тысячи".

По словам экспертов рынка труда, интерес к дополнительному доходу стал особо проявляться в начале пандемии. И сегодня эта тенденция только укрепилась. Ответ на вопрос, почему люди ищут вторую, а то и третью работу, чаще укладывается в простую формулу: "нужны деньги".

Как поясняет доцент Института экономики и управления Уральского федерального университета Анна Дьячкова, в условиях, когда доходы сокращаются, люди готовы много работать. К тому же на некоторых предприятиях зарплата в пандемию задерживалась. На Среднем Урале, например.

Как отмечают специалисты сервисов по подбору кадров, чаще всего подработку ищут люди с высшим образованием. Те, кто могут работать по вечерам и выходным. Классический пример - подработка у врачей и учителей. Почти все они работают на полторы-две, а то и три ставки. На одну - не проживешь.

Учительница из Ростовской области подрабатывает тем, что выращивает дома индюков. У ее есть постоянные клиенты. В декабре заработала 50 тысяч рублей

Но бывают у педагогов и почти экзотические подработки. Учитель из села Синявское Ростовской области Елена Викторовна выращивает дома индюков. "В декабре, когда идет забой птицы, получилось заработать 50 тысяч". В качестве второй и третьей работы у людей с высшим образованием распространено репетиторство, переводы, корректура, разработка дизайн-проектов.

Подрабатывают и студенты. "У меня несколько учеников, час работы - тысяча. Занимаемся с каждым два-три раза в неделю", - рассказала Наталья из Южного федерального университета. Она подрабатывает репетитором английского языка.

Возможность подработки дистанционно только расширила возможности дополнительного заработка. Но деньги - лишь одна сторона вопроса.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Инесса Суворова

По словам Анны Дьячковой, и до коронавируса баланс свободного и рабочего времени у многих людей оказался смещен в пользу работы. Люди средних лет, "35+", сегодня много работают, сознательно жертвуя своим свободным временем. В этом, самом активном возрасте, человеку очень важно выстраивать карьеру. И он готов много работать, продолжая искать себя в разных сферах.

А часто подработкой становится хобби. 30-летний Аркадий Иванов из Ростова-на-Дону на основной работе строит мосты вахтовым методом. "Когда отдыхаю, делаю на заказ будки для собак и домики для кошек, - говорит Аркадий. - Сперва своим смастерил. Получилось неплохо. Попробовал продать - получилось. Тысяч 15-20 к зарплате в месяц имею стабильно".

Фото: Максим Шеметов/ ТАСС
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И все-таки на первом месте для тех, кто ищет подработку, это деньги. По данным рекрутинговой компании Санкт-Петербурга, люди рассчитывают получить плюсом к основному доходу от 30 до 50 процентов. Почти треть из них остро нуждается в дополнительном доходе, еще для 21 процента подработка является очень важной частью семейного бюджета. Именно нужды семьи побуждают людей искать подработку, подводит итог Анна Дьячкова: "Как правило, денег перестает хватать, когда рождается второй, и тем более третий ребенок".

Выгоден ли трудоголизм работодателям и в целом рынку труда? Для них, безусловно, да. Работодателю это позволяет оптимизировать расходы на оплату труда. При этом рынок в целом становится более гибким, адаптивным. Ведь работники при этом эффективно распределены между предприятиями. А что касается самих трудоголиков, тут, конечно, далеко не все однозначно. Чаще человек вынужден жертвовать свободным временем в ущерб здоровью, своей семье и что самое печальное - меньше общается с детьми.

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