В Екатеринбурге выявили превышение вредных веществ в воздухе

Управление Роспотребнадзора по Среднему Уралу выявило превышение предельных концентраций вредных веществ в воздухе Екатеринбурга.

Специалисты ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" провели лабораторные исследования воздуха на содержание опасных примесей в трех районах. Поводом стали жалобы жителей в социальных сетях на накрывший город смог. Эксперты оценили содержание оксида углерода, двуокиси серы, диоксида азота, фенола, формальдегида, взвешенных веществ (мелкодисперсных частиц РМ10, РМ2,5).

В пробах, взятых в районе ЖК "Малевич", установлено превышение ПДК мелкодисперсных частиц РМ2,5 в 1,2 раза. Остальные показатели соответствуют нормативам. Результаты исследований на Эльмаше и в Ботаническом микрорайоне не показали превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Управление Роспотребнадзора по региону продолжает контролировать экологическую ситуацию в среднеуральской столице.

В период неблагоприятных природных явлений санитарные врачи посоветовали избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно ранним утром, не открывать окна, отказаться от курения, ношения контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, использовать маски, респираторы, а также чаще делать влажную уборку.