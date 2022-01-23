"Забайкальское чудо": На выставке в Екатеринбурге представили турмалин

В екатеринбургском Музее истории камнерезного и ювелирного искусства начала работу выставка "Малханская сказка или превращения турмалина". Экспозиция открывает задуманный музеем цикл "Знаменитые месторождения России".

Турмалин - один из самых удивительных минералов, разнообразие окраски которого не сравнится ни с одним другим драгоценным камнем: его кристаллы могут быть прозрачными и "глухими", зелеными, как изумруд, алыми, как рубин, синими, как сапфир. А еще - розовыми, оранжевыми, коричневыми, черными или фиолетовыми. А то и вовсе полихромными, то есть разноцветными, как, например, "арбузный" или "голова мавра". Неудивительно, что в XVIII веке именно турмалины, добываемые тогда на Урале, назывались "самоцветами" (сейчас это обозначение применяют по отношению ко всем прозрачным цветным камням). Все это великолепие представлено на выставке, включающей более трехсот экспонатов - от необработанных кристаллов до ограненных камней и восхитительных изделий мастеров-камнерезов и ювелиров.

"Осторожно! Турмалин влюбляет в себя с первого взгляда", - честно предупредила дилетантов исполняющая обязанности директора музея Юлия Ильина, открывая выставку. И оказалась совершенно права.

А профессионалы сразу засыпают вопросами Петра Иванова, главного геолога добывающего предприятия, которое ведет геологическое изучение, разведку и добычу турмалинов на Малханском месторождении, единственном в России, где добывают "забайкальское чудо". Кроме турмалинов, здесь встречаются образцы граната-спессартина, розового воробьевита, дымчатого кварца, горного хрусталя и многих других минералов, поэтому Малхан часто называют "минералогическим Эльдорадо".

Из-за слоистости и "капризного характера" поделочного турмалина, требующего от мастера удесятеренного терпения, кропотливости и внимательности в резьбе, мало кто из камнерезов находит с ним общий язык, поэтому турмалиновая пластика - явление довольно редкое. Тем интереснее увидеть представленные на выставке работы мастеров.