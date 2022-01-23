"Забайкальское чудо": На выставке в Екатеринбурге представили турмалин

Новости

В ЛНР заявили о похищении своего сотрудника диверсантами ВСУ 14:47
Гаврилов: Перспектива отключения РФ от межбанковских расчетов SWIFT несерьезна 14:37
В Китае призвали отказаться от посылок из-за рубежа из-за COVID-19 14:25
Зарубежные врачи перечислили наиболее частые симптомы "омикрона" у детей 13:57
Умер актер Расми Джабраилов 13:32
Италия просит включить эспрессо в список нематериального наследия ЮНЕСКО 13:19
В Забайкалье семье погибшей при нападении собак девочки окажут помощь 13:03
Следователи начали проверку возгорания танкера в Черном море 12:50
Сугробы в Москве до конца января вырастут до полуметра при норме в 30 см 12:45
На АЭС "Фукусима-1" произошла утечка охлаждающей жидкости 12:26
В Киргизии проверят на подлинность дипломы о высшем образовании у всех чиновников 12:04
В Госдуме РФ Зеленскому рассказали, как объединиться с Крымом 12:02
"Безнадежный сладкоежка": Названо 6 признаков опасного пристрастия к сахару 11:59
В Петербург поступила первая партия подростковой вакцины от COVID-19 11:55
Французский путешественник погиб, пытаясь пересечь Атлантику на лодке 11:43
Аэропорты Краснодара и Сочи перестали принимать рейсы из-за снегопада 10:42
ТЦ "Калита" грозит закрытие на 90 суток за нарушение антиковидных мер 10:38
Названы столичные трассы, где чаще всего автомобили врезаются в отбойник 10:19
Нганну защитил титул чемпиона UFC, победив Гана 10:01
Эксперт назвал условие падения курса доллара более чем на 10 рублей 09:40
Тест: возможные задания на ЕГЭ по русскому языку 09:30
Нурмагомедов "задушил" Стэманна на 47-й секунде боя 09:20
Гинцбург предсказал появление более опасной мутации COVID-19 из-за "омикрона" 09:18
Овечкин сократил отставание от Ягра, забросив две шайбы "Оттаве" 08:53
Гинцбург сравнил опасность "омикрона" и "дельты" для людей из групп риска 08:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
23.01.2022 14:10
Рубрика: Культура

"Забайкальское чудо": На выставке в Екатеринбурге представили турмалин

Текст: Марина Порошина
Фото: Татьяна Андреева (Екатеринбург)

В екатеринбургском Музее истории камнерезного и ювелирного искусства начала работу выставка "Малханская сказка или превращения турмалина". Экспозиция открывает задуманный музеем цикл "Знаменитые месторождения России".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Что покажет центр истории камнерезного искусства в Екатеринбурге

Турмалин - один из самых удивительных минералов, разнообразие окраски которого не сравнится ни с одним другим драгоценным камнем: его кристаллы могут быть прозрачными и "глухими", зелеными, как изумруд, алыми, как рубин, синими, как сапфир. А еще - розовыми, оранжевыми, коричневыми, черными или фиолетовыми. А то и вовсе полихромными, то есть разноцветными, как, например, "арбузный" или "голова мавра". Неудивительно, что в XVIII веке именно турмалины, добываемые тогда на Урале, назывались "самоцветами" (сейчас это обозначение применяют по отношению ко всем прозрачным цветным камням). Все это великолепие представлено на выставке, включающей более трехсот экспонатов - от необработанных кристаллов до ограненных камней и восхитительных изделий мастеров-камнерезов и ювелиров.

"Осторожно! Турмалин влюбляет в себя с первого взгляда", - честно предупредила дилетантов исполняющая обязанности директора музея Юлия Ильина, открывая выставку. И оказалась совершенно права.

А профессионалы сразу засыпают вопросами Петра Иванова, главного геолога добывающего предприятия, которое ведет геологическое изучение, разведку и добычу турмалинов на Малханском месторождении, единственном в России, где добывают "забайкальское чудо". Кроме турмалинов, здесь встречаются образцы граната-спессартина, розового воробьевита, дымчатого кварца, горного хрусталя и многих других минералов, поэтому Малхан часто называют "минералогическим Эльдорадо".

Из-за слоистости и "капризного характера" поделочного турмалина, требующего от мастера удесятеренного терпения, кропотливости и внимательности в резьбе, мало кто из камнерезов находит с ним общий язык, поэтому турмалиновая пластика - явление довольно редкое. Тем интереснее увидеть представленные на выставке работы мастеров.

В регионах Культура Арт Актуальное искусство Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург ДФО Забайкальский край РГ-Фото

Главное сегодня

Пушков прокомментировал отставку главкома ВМС Германии Шенбаха после слов о Крыме
В МИД РФ заявление Лондона по Украине назвали чушью и дезинформацией
Дело о гибели девочки после нападения собак в Забайкалье передали в СК РФ
Гинцбург предсказал появление более опасной мутации COVID-19 из-за "омикрона"
В ЛНР заявили о похищении своего сотрудника диверсантами ВСУ
10 книг нон-фикшн, которые будем читать в 2022 году
Тест: Помните ли вы Жана-Батиста Мольера?