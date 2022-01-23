Ситуация вокруг Украины спровоцировала кризис в испанском правительстве

За ситуацией вокруг Украины и переговорами о гарантиях безопасности между Россией и США с НАТО следят по всему миру. И не везде даже в западных странах поддерживают проводимую их властями линию. В Испании и вовсе конфликт произошел в рядах коалиционного правительства.

Спровоцировало его предложение министерства обороны пиренейского королевства отправить войска в Восточную Европу. Сначала его раскритиковали депутаты от коалиции "Объединенные левые". Как заявил генеральный секретарь Коммунистической партии Испании Энрике Сантьяго, занимающий пост госсекретаря по вопросам повестки дня до 2030 года (борьба с нищетой, голодом, неравенством) в министерстве социальных дел, Европа совершает "серьезную ошибку", продвигая войска НАТО к России. "Это угрожает миру и стратегически неуклюже", - отметил Сантьяго. По мнению политика, должность которого приравнивается к замминистра, отправка войск в Восточную Европу приведет к росту цен на газ, на нефть, увеличению инфляции. В связи с этим необходимо "предусмотреть меры по деэскалации конфликта", противостояния между США и Россией, "не допустить его милитаризации и предоставить сторонам гарантии мира".

Затем к критике социалистов, старшего партнера в правительственной коалиции, подключился их младший партнер - партия "Унидас подемос". Как заявила министр по вопросам равноправия Ирен Монтеро в ходе заседания правительства, "Испания является страной, выступающей против войны", в связи с этим она потребовала от премьер-министра Педро Санчеса "избегать военных маневров" в районе Украины и сделать "ставку на мир, деэскалацию, диалог и дипломатию". Аналогичным образом высказалась министр социальных прав и генеральный секретарь "Унидас подемос" Ионе Беларра: "Наша страна всегда громко и ясно говорила: нет войне. Мы должны работать и активизировать дипломатические каналы для деэскалации любого конфликта".

Одними заявлениями дело не ограничилось. Девять испанских партий подписали манифест, в котором они выступили против отправки кораблей королевства в Черное море и против размещения солдат в Болгарии в рамках миссии НАТО. Политики от "Унидас подемос", "Объединенных левых", "Эн кому подем", Зеленого альянса, "Бильду", Галисийского националистического блока, "Кандидатуры народного единства", "Мас паис" и "Компромисс" выразили обеспокоенность ростом напряженности между Россией и США из-за ситуации вокруг Украины. Как отмечается в документе, конфликт "может быть разрешен только путем диалога", а "мир - это единственный путь".

Некоторые представители "Объединенных левых" и "Унидас подемос" пошли еще дальше. Они призвали распустить НАТО. "Содействие конфликту, связанному с такой структурой как НАТО, противоречит "стратегической автономии" Испании, которая не зависит от США и не подчиняется им", - отметили в "Объединенных левых". А в "Унидас подемос" заявили о необходимости вместо Североатлантического альянса создать другие союзы и коалиции, "которые действительно бы способствовали сотрудничеству между народами".

Нежелание ряда испанских политиков, чтобы их страна принимала участие в каких-либо конфликтах понятно. 20 лет назад Испания в рамках операции НАТО отправила свои войска в Ирак, что в итоге привело к самому страшному теракту в истории страны. В ответ на действия Мадрида боевики "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) в марте 2004 года взорвали несколько бомб на центральном вокзале испанской столицы и в пригородных электричках. Тогда погибли почти 200 человек, более двух тысяч пострадали. Находившаяся у власти Народная партия возложила поначалу ответственность на баскскую террористическую группировку ЭТА, но когда через несколько дней правда всплыла на поверхность, это решение дорого обошлось консерваторам: они проиграли на парламентских выборах, и к власти пришли социалисты и без предупреждения союзников вывели испанские войска из Ирака. С тех пор Испания не принимала активного участия в миссиях НАТО, ограничиваясь в основном отправкой кораблей на учения и инструкторов для обучения местных военных (например, в Афганистан).

"Проамериканская ярость положила конец Хосе Мариа Аснару (премьер-министру до 2004 года)", - напомнил бывший лидер "Унидас подемос" и бывший вице-премьер Пабло Иглесиас и призвал Педро Санчеса не повторять его ошибок, "не собирать партию войны".

Однако официальный Мадрид проигнорировал позицию входящей в правительственную коалицию партии. Испания этим летом станет местом проведения саммита НАТО, и власти королевства просто не могут пойти против позиции, занятой Североатлантическим альянсом.

К тому же в этом вопросе развертывания испанских войск в Восточной Европе (в Болгарию будут отправлены шесть истребителей) социалистов поддерживает главная оппозиционная сила - Народная партия. Вместе они имеют большинство в парламенте и могут не обращать внимания на недовольство других сил.

Вопрос теперь в том, как будет действовать "Унидас подемос", выступившая против своего партнера по правительственной коалиции - Испанской социалистической рабочей партии. С учетом того, что партия выросла из протестного движения, она может пойти и на крайние меры и выйти из коалиции, что приведет к новым парламентским выборам. С учетом нынешней ситуации на политической арене, ни у одной партии в Испании нет шансов самостоятельно сформировать правительство, а значит, вновь будет сформирована коалиция. И нахождение социалистов у власти снова окажется под вопросом.