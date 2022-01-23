США обещали ответить РФ по гарантиям безопасности, но продолжают вооружать Киев

Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве оставили двоякое впечатление. Обе стороны назвали их откровенными и полезными, но в действиях и заявлениях стран Запада за прошедшие пару дней после встречи не просматривается реальной готовности сближать позиции.

Пожалуй, основной новостью из Женевы стало согласие США дать письменный ответ на предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе. Его содержание покажет, есть ли почва для дальнейших контактов на этом направлении. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки рассказала, что в ответе среди прочего будут "идеи о том, как мы можем реально укрепить чувство безопасности друг друга в будущем". После оценки ответа в Москве, на которую, как считает источник РИА Новости в российской делегации, может уйти несколько недель, в феврале будет возможна новая министерская встреча. В МИД России, комментируя итоги встречи, подчеркнули, что дальнейшее игнорирование Западом озабоченностей России в сфере безопасности "будет иметь самые серьезные последствия", чего "можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на наши проекты соглашений по гарантиям безопасности".

Но пока готовность Вашингтона вести диалог по гарантиям больше выглядит затягиванием времени, поскольку основной акцент американцы продолжают делать на своих же домыслах об угрозах Украине, отказываясь при этом от любой дискуссии по поводу "открытых дверей" НАТО. Заголовок аналитики о встрече в газете The Wall Street Journal говорит за себя: "Кто выигрывает время в переговорах по Украине?".

Для России эти переговоры совсем не по Украине, точнее - далеко не только о ней. Тем не менее на переговорах в Женеве США "в очередной раз пытались сегодня поставить Украину во главу угла", рассказал Лавров на итоговой пресс-конференции. По его словам, украинский вопрос "требует пристального внимания". Но нельзя к этому сводить "всю проблему европейской архитектуры безопасности", о которой Москва и пытается договориться с Западом.

Как это и прописано в предложениях России, Лавров на встрече с Блинкеном "призвал прекратить бесконечное расширение НАТО". Госсекретарь США, который проводил отдельную пресс-конференцию, высказался в духе "торг здесь неуместен", заявив, что альянс не откажется от принципа "открытых дверей". А представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что альянс не будет выводить войска из стран Восточной Европы. Но в западном экспертном сообществе на этот счет подвижки заметны. Уже не один и не два специалиста, например - бывший советник Джорджа Буша-младшего Томас Грэм и политолог Росс Даутат, предлагали на 20-25 лет ввести мораторий на вступление Украины в НАТО.

Что до Украины, то Лавров в Женеве напомнил, что "Россия никогда, нигде, ни разу не угрожала" ее народу, несмотря на распускаемые американской стороной домыслы о якобы грядущем "вторжении". Он не исключил, что раздуваемая Западом "истерика" направлена на то, чтобы "прикрыть" саботаж "минских договоренностей" Киевом или даже "спровоцировать" его на силовые действия в Донбассе. Министр выразил надежду, что после "откровенных" переговоров у Запада "поубавятся эмоции" относительно Украины.

Что до Украины, то Лавров в Женеве напомнил, что "Россия никогда, нигде, ни разу не угрожала" ее народу"

Но не похоже. Пока Блинкен в Женеве убеждал в "мирном настрое", США и их союзники продолжают накачивать Украину оружием. На выходных посольство США в Киеве отчиталось о поставке очередного груза военной помощи весом около 90 тонн, включая боеприпасы для ВСУ на передовой. Госдепартамент также разрешил Латвии, Литве и Эстонии передать Украине часть имеющихся у них вооружений американского производства, в том числе ЗРК "Стингер" и противотанковые ракеты "Джавелин".

В Вашингтоне множатся законопроекты о санкциях против России, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала "одним из приоритетов". Для правдоподобности слухов о "российском вторжении" в СМИ пошли сообщения о якобы готовящейся эвакуации семей американских дипломатов из Киева. По данным CNN, даже президент Украины Владимир Зеленский, все менее охотно подыгрывающий домыслам США на этот счет, заметил, что эвакуация - это уж "чрезмерная реакция".

Еще больше ситуацию нагнетает Британия. Британский МИД заявил, что Россия якобы собирается установить на Украине некое подконтрольное правительство. Как и положено, все более пугающие фантазии на этот счет сопровождаются угрозами все более жестких санкций против Москвы. На Смоленской площади призвали британских коллег "перестать распространять чушь".

Взгляд из Украины

Киев терзают сомнения

Украинское руководство все чаще проговаривается о своем нежелании воевать с Россией, и пока непрямо, но выказывает недовольство из-за военной истерии в западных СМИ. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что постоянное обсуждение западными партнерами мифической "российской агрессии" пагубно сказывается на экономике страны: гривна падает, инвесторы пакуют чемоданы. Таким образом, еще ничего не сделав, "агрессор" уже имеет преимущество, и если так дальше пойдет, то и нападать ему не придется, сетует Кулеба. Высказывание Кулебы почти дословно повторяет пассаж из последнего обращения Владимира Зеленского к нации, в котором тот тоже упрекнул неназванные СМИ в нагнетании паники. Крупнейшие британские и американские газеты и информагентства Зеленский тоже называть не стал, хотя это именно они практически ежедневно печатают карты "российского вторжения" и со ссылкой на "источники" рассказывают о скорой эвакуации своих и чужих посольств. Такие новости действительно подстегивают выход спекулянтов из украинских ценных бумаг, стимулируют отток денег из страны и девальвацию валюты. Паника влияет на доходность украинских евробондов: она достигла 22 процентов.. В итоге, не имея возможности выйти из заданной "западными партнерами" милитаристской колеи, на внутреннюю аудиторию киевская верхушка все-таки транслирует сомнения в неизбежности войны. Также необычайно успокоенные и невозможные еще год назад заявления, делают на украинских телеканалов эксперты, которых нельзя заподозрить в "пророссийскости".

Подготовил Петр Лихоманов

Взгляд из Германии

Первая немецкая жертва "войны"

Командующий Военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах вынужден был подать в отставку после своих слов о том, что Крым никогда не вернется к Украине. Как пишет Spiegel, свою точку зрения 56-летний вице-адмирал высказал во время визита в Индию, где посетил один из аналитических центров Нью-Дели. "Полуостров Крым ушел, он не вернется", - признал военный в откровенной беседе с коллегами. А все разговоры о том, будто Россия может вторгнуться на территорию Украины, он назвал нонсенсом. Кроме того, Шенбах с пониманием высказался о президенте РФ Владимире Путине: "Чего он действительно хочет, так это уважения на равных. Боже мой, оказать кому-то уважение - ведь это вообще ничего не стоит! Если вы хотите знать мое мнение, то вовсе не составляет труда оказать уважение, которого он требует и, очевидно, заслуживает". Себя немец назвал "радикальным римским католиком", который видит в христианской России естественного союзника. Шенбах не подозревал, что кто-то выложит в интернет запись беседы, которая произвела бурю в Берлине и Киеве. В минобороны ФРГ поспешили дистанцироваться от "содержания и выбора выражений" вице-адмирала. В украинский МИД была вызвана посол ФРГ в Киеве Анка Фельдхузен, а самого экс-главкома ВМС немедленно внесли в скандальную украинскую базу "Миротворец", передает РИА Новости.

Между тем глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт подтвердила, что Берлин в отличие от некоторых других членов НАТО не будет поставлять оружие Киеву - таков "консенсус внутри правительства". А The Wall Street Journal выяснила, что немцы также не разрешают делать это Эстонии. Речь идет о 122-миллиметровых гаубицах Д-30 советского производства, размещавшихся прежде в ГДР. После объединения Германии Берлин передал орудия Финляндии, а та, в свою очередь, эстонцам. Однако Таллин не может распоряжаться ими и поставлять в третьи страны без разрешения немецкой стороны. По данным WSJ, власти ФРГ такое разрешение пока не выдали.

Подготовила Марина Алешина