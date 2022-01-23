Сугробы в Москве до конца января вырастут до полуметра при норме в 30 см

Высота сугробов в столице до конца января достигнет полуметра, хотя норма для этого времени составляет 30 сантиметров. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве сугробы в полтора раза выше нормы, до конца месяца вырастут до полуметра", - написал он на своей странице в Instagram. Соответственно, выпадет еще примерно 7-12 миллиметров снега, хотя месячная норма осадков уже превышена.

Аномальные снегопады наблюдаются и в других регионах страны, отметил синоптик. Например, рекорд по высоте сугробов установлен на юге России - в Краснодаре впервые за всю историю метеонаблюдений высота снежного покрова достигла 41 сантиметра. Прежний рекорд - 40 сантиметров.