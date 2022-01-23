Tequilajazzz поехали по России с альбомом "Камни"

Хорошему музыканту всегда всего мало: идей, новых инструментов, содружеств и очередных экспериментов. Поэтому к вокалисту и басисту Евгению Федорову, отличавшемуся перфекционизмом, снайперской критичностью в оценках и чувством юмора, еще в Ленинградском рок-клубе приклеилось прозвище "Ай-яй-яй". Тогда он играл в панк-группе "Объект насмешек" с харизматичным вокалистом-фронтменом Александром "Рикошетом" Аксеновым. Но и после старта сольной карьеры привычек не поменял, став еще более гораздым на новые эксперименты, содружества и хиты.

Кто-то ждал от Евгения Федорова новой программы его международного проекта Zorge, задуманного как мрачноватый, техничный и жесткий, но мудрый. Другие - очередных песен позитивного, интуитивного и задорного, часто непредсказуемого по музыке и ее сценической подаче Optimystica Orchestra, где сочно и отважно по мысли играют участники других питерских групп - "Аквариума", "Сплина" и других. Но тот снова вернулся к песням для своего главного, и может, самого любимого состава Tequilajazzz, продолжающего традиции питерского рока 80-90-х.

Было время, "Ай-я-яй" распускал группу, поскольку на рубеже десятых годов она лишилась той точки кипения эмоций, в которой множила риффы и кураж в 90-е. Разочарованные музыканты расходились по другим проектах, а затем, соскучившись по совместному творчеству и соперничеству, вернулись уже с новыми идеями и азартом.

Может, если бы не было этих лет разлуки, то и "Камни" не получились бы столь разноплановыми и увесистыми. Первый за 12 лет электрический альбом Tequilajazzz, ориентированный, прежде всего, на утяжеленный блюз и ритм-энд-блюз, пожалуй, самый лиричный, мелодичный и эклектичный в ее карьере. С перепадами напряжения, переключением акцентов то на бас, то на гитары и с увесистой, гармонизирующей все это динамичное и музыкально-радикальное действо канонадой ударных Александра "Дустера" Воронова - играющего в группе, как и фронтмен с момента основания.

Евгений Федоров в центре у микрофона, два гитариста на флангах, причем новичок Константин Чалых успевал управляться и с клавишными, а его сэмплер добавлял музыке стихийности, атмосферности и непредсказуемости. Эдакий радикальный импрессионизм, тоже ставший фирменной приметой Tequilajazzz.

Конечно, сыграли они и весь новый альбом, и давние хиты, в основном с альбомов "Целлулоид" и "Выше осени". А "Зимнее солнце" и "Кроме звезд" - зал пел уже вместе с артистами.

После Москвы и Нижнего Новгорода тур группы продолжится концертами в Ижевске, Казани. Зима потом покажется немного теплее…