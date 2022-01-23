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23.01.2022 20:07
Рубрика: В мире

The Observer: Джонсон пытается отвлечь Украиной от внутренних проблем

Текст: Александр Гусаров
Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN
Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN

Очередные обвинения МИД Британии в адрес России о якобы планируемом Москвой госперевороте в Украине бумерангом ударили по действующему кабинету министров Бориса Джонсона. По крайней мере, именно в разрезе внутриполитических сложностей, с которыми в настоящее время сталкивается Даунинг-стрит, 10 британская газета The Observer усмотрела первопричину антироссийского информационного вброса.

Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN
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Как отмечает издание, выдвинутые Москве обвинения не содержат никаких подробностей и скудны деталями. Все это, по мнению СМИ, может свидетельствовать о попытке официального Лондона отвлечь внимание британского общества от сложностей внутри собственной страны и внутриполитическом кризисе, переживаемом правительством Бориса Джонсона.

Напомним, что в настоящее время Джонсона и сотрудников его канцелярии обвиняют в нарушении антиковидных ограничений и проведения вечеринок в разгар локдауна. Речь идет о серьезном скандале с возможностью отставки нынешнего состава правительства Ее Величества.

"Внутренняя повестка дня непосредственно сейчас сфокусирована на правительстве, у которого есть проблемы, на правительстве, у которого, положа руку на сердце, есть послужной список организации вброса сенсационных новостей для того, чтобы отвлечь, увести внимание от собственных сложностей", - цитирует ТАСС слова бывшего специального советника МИД Великобритании Дэвида Кларка, прокомментировавшего The Observer подоплеку антироссийских обвинений со стороны Британии.

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