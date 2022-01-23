Украинский политолог заявил, что Британия планирует передел Европы

Украинский политолог Константин Бондаренко в интервью местной прессе заявил, что Соединенное Королевство планирует масштабный передел Европы.

"Британия делает заявку на роль самостоятельного игрока, а не просто младшего партнера США. Она подбирает все те куски бывшего Pax Americana, которые по каким-то причинам стали обузой для Штатов, и выстраивает собственный Pax Britannica", - считает аналитик.

По мнению Бондаренко, британцы хотят создать ось Лондон - Анкара и "нанизать" на неё Польшу, Украину, Молдавию и прибалтийские страны. Архитектором такого проекта считают шефа разведывательной службы MI6, экс-посла Великобритании в Турции Ричарда Мура.

При этом "ничего хорошего Украине это не принесет", подчёркивает Бондаренко, поясняя: "Нам и дальше уготовлена роль пушечного мяса в большом переделе Европы и мира".

"Если американцы - это суперпрагматики, то британцы - суперциники, как показывает история", - добавил эксперт.