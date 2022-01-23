Умер актер Расми Джабраилов

На 90-м году жизни умер советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Расми Джабраилов. Об этом сообщил аккаунт Московского академического театра имени Маяковского в Instagram.

"Вечером 22 января после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный артист России, актёр Театра Маяковского Расми Халидович Джабраилов. Приносим соболезнования родным и близким артиста. Для всех маяковцев это огромная невосполнимая утрата. Светлая память блистательному Артисту и светлому Человеку!" - говорится в сообщении.

"Актер с оригинальной внешностью и могучим темпераментом, создавший галерею ярких образов, трогательно нежных, иногда омерзительно подлых, часто уморительно смешных. Такие разные герои в исполнении Расми Джабраилова были объединены одной общей чертой - в каждом из них, вне зависимости от обстоятельств, всегда было что-то человечное, живое и светлое", - отметили в театре.

Расми Джабраилов родился 8 декабря 1932 года в селе Касумкент в Дагестане. В 1955 году окончил актерский факультет ГИТИСа, в 1961-м - режиссерский.

Играл в Лезгинском драмтеатре им. Стальского в Дербенте, Дагестанском русском театре М. Горького в Махачкале, Даргинском театре имени О. Батырая в Избербаше, Тульском областном театре имени М. Горького, Московском театре на Таганке. С 2002 года служил в Московском академическом театре им. Маяковского.

В фильмографии Джабраилова - более шестидесяти проектов, включая "В августе 44-го", "Следствие ведут знатоки", "Одиссею капитана Блада", "Марш Турецкого", "Мою прекрасную няню" и другие.