Уроженец Ленинграда, признанный мертвым, пытается вернуться в Россию

В Петербурге прокуратура Невского района собирает документы, чтобы "оживить", в прямом смысле этого слова, 56-летнего мужчину. Несколько лет назад его через суд признали умершим, а он оказался жив, здоров.

Мужчину зовут Константин. Ему 56 лет. На Украине он проживает с 1993 года. Был женат, супруга сейчас в Петербурге, а взрослый сын остался с отцом. Как он объясняет, после распада СССР Константин не поменял советский паспорт. Так и жил по этому документу. Но вот осенью прошлого года он решил съездить на Родину. И неожиданно для себя узнал, что по советскому паспорту купить билет на транспорт нельзя и государственную границу пересечь - тоже. Он явился в Генконсульство России во Львове и заявил, что хотел бы поменять паспорт.

Дипломаты сформировали запрос в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и получили ответ, в котором говорилось, что мужчина с такими персональными данными... уже 15 лет как умер. Причем мертвым его признал Невский районный суд Северной столицы. На основании этого мужчину сняли с регистрационного учета, а значит, он не может поменять паспорт, прописку, и вообще, у него нет никаких прав.

Так Константин узнал о своей "смерти". Как выяснилось, признать его мертвым попросила его родная мать. Драматизма ситуации придает то, что эта женщина знала, что сын женат, что у него есть ребенок, более того, мать периодически общалась с невесткой. Знала ли она, добиваясь признания сына умершим, что он на самом деле жив, неизвестно. Ни она, ни сам Константин не горят желанием общаться со СМИ.

На самом деле, в том, что физически живые люди оказываются в юридическом смысле мертвыми, ничего удивительного или мистического нет. Заявления о признании людей умершими подают родственники, например, в отношении без вести пропавших. А пропавшие на то и пропавшие, что они не могут так просто сообщить, что с ними все в порядке. И бывает так, что мертвыми суды признают людей, которые просто не общаются по разным причинам со своими родственниками.

Однако каковы бы ни были причины, по которым живого человека признали мертвым, у Константина есть возможность "воскреснуть", причем без всякой мистики. Для этого надо подать в суд заявление с просьбой отменить предыдущее решение и документы, подтверждающие, что человек на самом деле жив. Правда, в его случае так просто решение суда не оспорить, ведь он находится на территории другого государства и денег на платную юридическую помощь у него нет. Но в Генконсульстве России во Львове взялись помочь мужчине.

Константина признать мертвым попросила родная мать

- Ситуация с Константином, судьба которого решается сейчас в Санкт-Петербурге, не такая сложная. У него есть несколько близких родственников, живущих в Санкт-Петербурге, которые готовы подтвердить его личность. Исходя из уже имеющегося опыта мы направили соответствующее письмо в аппарат Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. Материалы сразу же были переданы прокурору Санкт-Петербурга, откуда попали на исполнение в прокуратуру Невского района, сотрудники которой оперативно запустили механизмы для отмены решения о признании заявителя умершим, - сообщила "РГ" и.о. Генерального консула Российской Федерации во Львове Ирина Кулагина.

После "оживления" Константин сможет оформить в Генконсульстве загранпаспорт. На его основании у него появится право въехать на территорию России и уже здесь он сможет восстановить внутренний российский паспорт.