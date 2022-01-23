В Брюсселе начались столкновения полиции и протестующих против антиковидных мер

В столице Бельгии начались столкновения противников ужесточения санитарно-эпидемиологических мер с полицией. О применении водометов и спецсредств против участников манифестации, отклонившихся от согласованного с властями маршрута, сообщает РИА Новости. В ответ протестующие забрасывают правоохранителей камнями и петардами.
Напомним, в субботу десятки тысяч граждан вышли на улицы Брюсселя на демонстрацию против ковидных ограничений.
Как сообщает ТАСС, акция была организована неправительственной организацией EuropeansUnited ("Объединенные европейцы") и разрешена городскими властями. Участники демонстрации вышли на улицы с плакатами с лозунгами: "Демократия - это свобода", "Нет коронавирусу общества!".
🇧🇪 Heel duidelijk zichtbaar is de Antifa vlag bij de relschoppers in Brussel!— Kees71 (@Kees71234) January 23, 2022
Op deze extreem linkse relschoppers zit niemand te wachten!!pic.twitter.com/Rhev1EWbqm