В Брюсселе начались столкновения полиции и протестующих против антиковидных мер

В столице Бельгии начались столкновения противников ужесточения санитарно-эпидемиологических мер с полицией. О применении водометов и спецсредств против участников манифестации, отклонившихся от согласованного с властями маршрута, сообщает РИА Новости. В ответ протестующие забрасывают правоохранителей камнями и петардами.

Напомним, в субботу десятки тысяч граждан вышли на улицы Брюсселя на демонстрацию против ковидных ограничений.

Как сообщает ТАСС, акция была организована неправительственной организацией EuropeansUnited ("Объединенные европейцы") и разрешена городскими властями. Участники демонстрации вышли на улицы с плакатами с лозунгами: "Демократия - это свобода", "Нет коронавирусу общества!".