В ДНР заявили, что Украина перебросила в Донбасс систему "Ураган"

В Управлении Народной милиции ДНР заявили, что украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня "Ураган".

По словам представителя Народной милиции ДНР, в Донбассе продолжают фиксироваться факты наращивания группировки украинских вооруженных формирований. "Командование операции объединенных сил под видом проведения тренировки управления огнем осуществило переброску в районы Краснополья и Адамовки 3-го реактивно-артиллерийского дивизиона 27-й артиллерийской бригады, на вооружении которой находятся 220-миллиметровые реактивные системы залпового огня "Ураган", - приводит РИА Новости его заявление.

В Управлении подчеркнули, что присутствие этих систем на расстоянии менее 70 км от линии соприкосновения - прямое нарушение Минских соглашений.