В Киргизии проверят на подлинность дипломы о высшем образовании у всех чиновников

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии проверит на подлинность дипломы о высшем образовании у всех чиновников и депутатов республики. Об этом сообщил глава госкомитета Камчыбек Ташиев.

По его словам, ГКНБ будет заниматься этим в течение следующих трех месяцев. "Если выяснится, что у кого-то диплом фальшивый, его уволят с госслужбы или лишат мандата", - сказал он.

Как отметил Камчыбек Ташиев, начиная с 1995 года в стране увеличилось количество поддельных документов об окончании высших учебных заведений. "Сейчас некоторые их обладатели занимают должности в госструктурах. Проверим каждого", - пообещал он.

Ранее Госкомитет нацбезопасности КР возбудил уголовное дело в отношении руководителей Джалал-Абадского госуниверситета по факту незаконного зачисления в вуз депутата парламента Орозайым Нарматовой.

- Установлено, что в ее личном деле отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие наличие среднего профессионального образования, что свидетельствует о незаконности ее зачисления и получения диплома о высшем образовании. Более того, установлено, что в период прохождения отдельных сессий и сдачи соответствующих экзаменов Нарматова на территории страны отсутствовала, - уточнили в ведомстве.

После Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию парламентария Орозайым Нарматовой.