В Китае призвали отказаться от посылок из-за рубежа из-за COVID-19

В Китае призвали отказаться от посылок из-за рубежа из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом со ссылкой на Комитет по гигиене и здравоохранению Гуанчжоу сообщает ТАСС.

Власти Гуанчжоу опубликовали соответствующее обращение ко всем жителям провинции Гуандун.

"Призываем всех жителей отказаться от получения почтовых посылок из стран и регионов с высоким риском заражения COVID-19, а также из районов с местным распространением заболевания в самом Китае", - говорится в обращении.

Жителям провинции рекомендуется при вскрытии зарубежных посылок быть в маске, не трогать глаза, рот и нос.

Кроме того, с 25 января усиленный режим проверки посылок вводится в Пекине и Чжанцзякоу, где пройдут зимние Олимпийские игры. Меры будут действовать до завершения Паралимпиады 13 марта. Бандероли без специальных отметок о прохождении проверки на предмет безопасности и дезинфекции будут возвращаться отправителям.