В ЛНР заявили о похищении своего сотрудника диверсантами ВСУ

Очередная провокация со стороны ВСУ произошла в Донбассе. Как сообщил, официальный представитель Народной милиции (НМ) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко, накануне украинская диверсионная группа на линии соприкосновения захватила и похитила сотрудника оборонного ведомства ЛНР.

"Двадцать второго января в ходе патрулирования участка местности в районе Светлодарской дуги диверсионной группой ВСУ был похищен военнослужащий Народной милиции ЛНР", - заявил Филипоненко. Об обстоятельствах инцидента известно лишь, что военный НМ успел передать по радиосвязи сообщение о подозрительной активности в лесополосе и, не дожидаясь подкрепления, осуществил проверку местности.

Ранее в ЛНР и ДНР зафиксировали появление в Донбассе украинских диверсантов из отдельного центра Сил специальных операций ВСУ "Запад", которые были подготовлены иностранными инструкторами.