В Минске подтвердили, что прибыл военный эшелон из России

Для участия в проверке боеготовности сил реагирования Союзного государства в воскресенье на железнодорожную станцию "Полонка" в Брестской области прибыл эшелон с военнослужащими и военной техникой из России. Информацию об этом сообщил 23 января официальный Telegram-канал отраслевого ведомства Беларуси.

В министерстве подтвердили, что российские военнослужащие десантируются для участия в внезапной проверке сил и средств реагирования двух братских государств. Как уже сообщалось, на завершающем этапе данного мероприятия пройдет белорусско-российское учение "Союзная решимость-2022".

В рамках учения на военных полигонах в РБ пройдут боевые стрельбы, на отдельных приграничных участках местности страны - тактические мероприятия. Военные отработают пресечение и отражение внешней агрессии, а также противодействие терроризму. Подчеркивается также, что российские военнослужащие продолжают прибывать для участия в проверке сил реагирования Союзного государства

Кстати, комментируя накануне в эфире национального телеканала предстоящие в феврале совместные маневры двух братских стран, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил РБ генерал Андрей Некрашевич уточнил, что они пройдут не только на белорусских полигонах, но и развернутся вблизи государственной границы страны.

Дело в том, уточнил он, что на территориях сопредельных стран сформированы значительные группировки войск. "Некоторые из них достигают 30 тысяч человек. Большое количество авиации и тяжелой техники. Естественно, не реагировать на эти недружественные для нашей страны, для Союзного государства действия мы не могли". При этом он пояснил, что по завершению учения "планируется организованный вывод всех войск в пункты постоянной дислокации".

Как уже информировал "СОЮЗ", проверка сил реагирования СГ пройдет на территории Синеокой во второй декаде февраля. Они осуществляются на фоне обострения военно-политической обстановки в мире, продолжающегося роста напряженности в Европе, в том числе, у западной и южной границ Беларуси.