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23.01.2022 15:57
Рубрика: Власть

В Совфеде назвали пустыми угрозы Британии ввести новые санкции против РФ

Текст: Татьяна Замахина

Угроза Лондона ввести новые санкции - это, скорее, "для красного словца". Такое мнение высказал первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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Ранее заместитель премьер-министра Великобритании, министр юстиции Доминик Рааб заявил, что правительство страны готово применить серьезные экономические санкции против РФ. Это, по его словам, может произойти не только в случае якобы возможного вторжения на Украину, но и при попытке привести к власти в этой стране пророссийских "марионеточных" политиков. Он пригрозил, что Россия в таких случаях столкнется с серьезными последствиями.

Джабаров, комментируя эти заявления RT, посоветовал британским властям "остудиться и трезво посмотреть на вещи". Наоборот, считает он, Лондону необходимо искать контакт с Москвой, а не запугивать санкциями.

При этом он отметил противоречие. "С одной стороны, министр обороны приглашает нашего министра в Лондон, а с другой стороны, его страна предваряет возможный визит подобными заявлениями", - сравнил сенатор. Он оценил такой подход как контрпродуктивный.

Что касается реализации угроз, то вряд ли это заметят в России, считает политик.

"Чем Британия нас может запугать? Какими санкциями? - констатировал Джабаров. - Я думаю, что это больше для красного словца, поэтому реагировать на это не стоит".

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