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23.01.2022 15:40
Рубрика: Общество

В США призвали считать признаком заражения "омикроном" любые симптомы простуды

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Человек может заболеть коронавирусной инфекцией, в том числе штаммом "омикрон", в течение 2-14 суток после контакта с инфицированными людьми, и если в этот промежуток времени у него появятся симптомы простуды или гриппа, то следует сразу предположить COVID-19, пока не будет доказано обратное.

Фото: iStock
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С таким призывом к населению выступила комиссар департамента здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади, передает NBC. Она заявила, что при легком течении заболевания чаще всего о заражении "омикроном" свидетельствует боль в горле. При наличии лишь этого симптома уже следует сделать ПЦР-тест и ограничить контакты с другими людьми, считает она.

Характерными симптомами для "омикрона" также являются кашель, насморк, головная боль и усталость, но, в отличие от "дельта"-штамма, пациенты не жалуются на потерю вкуса или обоняния, говорит инфекционист Кэтрин Полинг из Баптистского медицинского центра Уэйк Форест в Северной Каролине. У привитых от коронавируса, но не получивших бустер, симптомы могут усиливаться до глубокого кашля, лихорадки и упадка сил, добавляет врач Крэйг Спэнсер из центра неотложной медпомощи в Нью-Йорке при Колумбийском университете.

На данный момент штамм коронавируса "омикрон" является наиболее заразным, но и, судя по всему, наименее патогенным для здоровых людей. Тем не менее он так же, как и "дельта", опасен для людей из групп риска - пожилых, гипертоников, диабетиков, раковых больных и т.д., а население трудоспособного возраста остается основным распространителем вируса из-за большого числа контактов. В связи с этим всем непривитым врачи рекомендуют сделать это - как для защиты собственного организма, так и ради окружающих.

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