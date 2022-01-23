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Рубрика: Общество

В TikTok появится возможность заработать на контенте

Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8662)
В TikTok задумались о том, чтобы запустить возможность платных подписок на блогеров. Ранее об аналогичном решении объявил Instagram.

В TikTok не рассказали, какие именно функции станут платными, но сообщили изданию The Information, что "платформа тестирует возможность взимать плату за подписку на определенный контент". За определенную сумму (от 1 до 100 долларов) блогеры могут сделать эксклюзивный доступ к своим историям. А самим пользователям запретят делать скриншоты таких историй и постов, чтобы они не могли их пересылать другим людям.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
TikTok начал исполнение закона о "приземлении"

"Один из важнейших инструментов монетизации для создателей контента "ВКонтакте" - платформа VK Donut. Подписчики могут оформить регулярную финансовую поддержку проекта, а авторы - отблагодарить их эксклюзивными материалами, закрытыми акциями или ранним доступом к новым работам", - отметил Руслан Карболсунов, руководитель коммуникаций авторской платформы "ВКонтакте". В пресс-службе "Одноклассников" сообщили, что в соцсети в прошлом году была запущена платформа для монетизации контента. Так, есть возможность создавать закрытые группы с платным доступом либо разделять контент на открытый и эксклюзивный по подписке.

Общество СМИ и соцсети

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