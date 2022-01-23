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23.01.2022 21:20
Рубрика: Происшествия

Володин прокомментировал ситуацию с опасными бездомными животными

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах. Об этом он заявил в своем Telegram-канале, комментируя трагедию в Забайкалье, где стая собак насмерть загрызла семилетнюю девочку.

Фото: iStock
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Спикер подчеркнул, что дети не должны быть жертвами бездействия взрослых, однако сводить счеты с животными, уничтожать их - не выход из ситуации, уверен он.

По его оценке, возникшая полемика в связи с этой ситуацией имеет две крайности. "Одни говорят: виноваты только животные. Другие - что не надо ничего делать, - пояснил Володин. - Но совершенно очевидно: решение предстоит найти, не руководствуясь этими позициями".

Дело в том, что представители местных органов власти не считают эту проблему для себя приоритетной, пояснил спикер. Не случайно количество бездомных собак увеличивается. Эту позицию доказывает отсутствие региональных программ по строительству приютов для животных, их стерилизации, грантов для поддержки зоозащитников, указал Володин.

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"Проблемой бездомных животных никто системно не занимается. До тех пор, пока не случится трагедия", - резюмировал он.

Кроме мер, касающихся ответственности чиновников, он предложил разработать на местах меры поддержки гражданских инициатив - например, частных приютов для животных. Это можно делать, освободив от налога на землю, приобретая им корм, выделяя гранты на строительство приютов, стерилизацию собак.

"Важно создать условия для работы тех, кто, исходя из личной активности и сострадания к братьям нашим меньшим, оказывает помощь, спасает их", - пояснил Володин.

Депутаты вместе с регионами, зоозащитниками, контрольно-надзорными органами проанализируют правоприменительную практику и выработают предложения в данной сфере.

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