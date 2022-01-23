ВОЗ: "Омикрон" может остановить пандемию

Директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге заявил, что штамм "омикрон" может остановить пандемию коронавируса. Такое мнение он озвучил в интервью агентству France Press.

"Вполне вероятно, что регион движется к своего рода эндшпилю пандемии", - сказал Ханс Клюге. По его словам, к марту "омикрон" может заразить уже 60 процентов европейцев.

"В течение нескольких недель и месяцев будет глобальный иммунитет либо благодаря вакцине, либо потому, что у людей есть иммунитет из-за инфекции. Поэтому мы ожидаем, что будет период затишья, прежде чем COVID-19 может вернуться к концу года, но не обязательно, что пандемия вернется", - сказал Клюге.

При этом Клюге отметил, что этот вирус не раз удивлял, поэтому "мы должны быть очень осторожными".