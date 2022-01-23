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23.01.2022 06:49
Рубрика: Общество

Всего один продукт: Врач рассказала о лучшем завтраке для суставов

Текст: Оксана Грибанова

Диетолог Светлана Фус рассказала, что нужно есть, чтобы укрепить суставы. Одной из основных причин заболеваний суставов является неправильное питание. Чтобы предотвратить разрушительный процесс, важен баланс белков, жиров, углеводов, минералов и витаминов в рационе, пишет врач в Instagram. По ее словам, необходимо включить в рацион продукты, богатые селеном и серой.

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Бразильский орех является рекордсменом по содержанию селена, который еще называют микроэлементом долголетия. Если нет противопоказаний, достаточно регулярно съедать не более двух бразильских орехов (или один большой) на завтрак.

Кроме того, получить селен можно из яиц, рыбы (сардины, лосось, сельдь), творога. Эти продукты также хорошо подходят для завтрака.

"Сера в достаточном количестве содержится в продуктах, где есть белок - все виды мяса и рыбы, бобовые, крупы, яйца, кисломолочные продукты", - отметила Фус, добавив, что "одно из основных веществ, обеспечивающее прочность скелета - кальций".

Последний, как известно, содержится в большом количестве в молочных продуктах. Уточняется, что пожилые люди, как правило, плохо переносят свежее молоко, поэтому перед употреблением его следует вскипятить или добавлять понемногу в напитки.

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