В мире
23.01.2022 22:25

Выпуск белорусской вакцины планируют начать к сентябрю 2023 года

Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

К лету 2022 года пройдут доклинические испытания белорусской вакцины от коронавируса COVID-19, заявила первый замглавы минздрава Беларуси Елена Кроткова.

Фото: EPA-EFE/Jeffrey Arguedas
В ВОЗ допустили появление еще более заразных штаммов коронавируса

Производственный выпуск планируется наладить к сентябрю 2023 года, добавила она.

Кроткова сообщила, что уже существует прототип белорусской вакцины и имеется его лабораторный образец.

"В лаборатории подтверждено, что он повышает и клеточный иммунитет, и гуморальный иммунитет. И подтверждено на животных, что он не обладает токсическим действием", - цитирует Кроткову "Интерфакс".

Сейчас идет активная подготовка переноса разработанного лабораторного регламента на производственные масштабы.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2022 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»