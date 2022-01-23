Зарубежные врачи перечислили наиболее частые симптомы "омикрона" у детей

По мере распространения нового штамма коронавируса "омикрон" все чаще заболевать ковидом стали дети. Вероятность тяжелого течения болезни у здоровых детей невелика, однако данных для точных выводов пока недостаточно. Business Insider опросил экспертов и выяснил, какие симптомы чаще всего сопровождают болеющих этим штаммом коронавируса детей.

Так, предварительные данные свидетельствуют о том, что чаще всего "омикрон" вызывает у детей усталость, чихание, кашель и боль в горле, а также высокую температуру, насморк и головную боль. Это касается детей в возрасте 8-12 лет, данные о симптоматике которых заносили их родители в приложение ZOE, отслеживающее состояние зараженных, рассказала профессор Эмма Дункан из Королевского колледжа Лондона (разработчик приложения).

Другие опрошенные изданием медики отметили среди симптомов кожную сыпь и диарею у детей с "омикроном". Редко сообщается о появлении крупа, при котором кашель становится лающим, что стало отличительным признаком "омикрона", говорит доктор Лиза Сайман из Пресвитерианской детской больницы Морган Стэнли в Нью-Йорке. Среди привитых и непривитых детей симптомы в целом схожие, однако вакцинация уменьшила число симптомов и их продолжительность.

Руководитель детского отделения интенсивной терапии в одной из больниц Сиэтла Джон МакГуайр подтвердил, что в их клинике также часто встречаются случаи зараженных "омикроном" детей, симптомы которых схожи с простудными и в основном поражают верхние дыхательные пути. Среди "красных флагов" (симптомов, требующих срочного обращения к врачу) рекомендуется обращать внимание на сочетание лихорадки, сыпи и кишечного расстройства.

Штамм "омикрон" был выявлен на юге Африки в конце ноября прошлого года, сейчас он стал доминирующим во многих странах, в том числе в Великобритании и США. В России доля новых случаев заражения "омикроном" в заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние сутки пока не превысила половины, однако, по оценкам властей, в скором времени это произойдет.