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23.01.2022 22:41
Рубрика: В мире

Зась: ОДКБ продолжает укреплять таджико-афганскую границу

Текст: Иван Егоров

Террористические угрозы и угроза наркотрафика с территории Афганистана по прежнему сохраняется. Поэтому ОДКБ проводит работу по укреплению южных рубежей, прежде всего - границы Таджикистана с Афганистаном. Об этом в эфире белорусского канала ОНТ в воскресенье вечером заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.

Зась: Странам НАТО необходимо снизить градус напряженности у границ ОДКБ

По его словам, после вывода американских войск из Афганистана в этой стране сложилась очень тяжелая ситуация и продолжает разворачиваться гуманитарный кризис. Так, по оценкам ООН там сейчас голодает около 9 миллионов человек, почти половина населения недоедает.

По мнению Зася, углубление этого кризиса неизбежно приведет к росту активности различных бандформирований и террористических групп, которые также могут угрожать государствам ОДКБ. Как отметил Станислав Зась - ОДКБ это не гуманитарная организация, но вместе с тем "наши страны на двусторонней основе оказывают поддержку в преодолении этого гуманитарного кризиса".

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