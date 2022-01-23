Зась: ОДКБ продолжает укреплять таджико-афганскую границу

Террористические угрозы и угроза наркотрафика с территории Афганистана по прежнему сохраняется. Поэтому ОДКБ проводит работу по укреплению южных рубежей, прежде всего - границы Таджикистана с Афганистаном. Об этом в эфире белорусского канала ОНТ в воскресенье вечером заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.

По его словам, после вывода американских войск из Афганистана в этой стране сложилась очень тяжелая ситуация и продолжает разворачиваться гуманитарный кризис. Так, по оценкам ООН там сейчас голодает около 9 миллионов человек, почти половина населения недоедает.

По мнению Зася, углубление этого кризиса неизбежно приведет к росту активности различных бандформирований и террористических групп, которые также могут угрожать государствам ОДКБ. Как отметил Станислав Зась - ОДКБ это не гуманитарная организация, но вместе с тем "наши страны на двусторонней основе оказывают поддержку в преодолении этого гуманитарного кризиса".