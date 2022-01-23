Зась: Странам НАТО необходимо снизить градус напряженности у границ ОДКБ

Как считает генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, странам НАТО нужно снижать градус напряженности в Восточной Европе - в частности, у границ ОДКБ и непосредственно Беларуси. Пока же, по его словам, военная активность альянса не способствует укреплению безопасности и несет угрозу для всех стран в регионе. Об этом Зась заявил в воскресенье вечером в эфире белорусского государственного телеканала ОНТ.

"Создается определенный источник угроз. Поэтому мы считаем важным снижать этот градус напряженности, военной активности", - отметил генсек ОДКБ.

По его словам нужно искать другие способы для обеспечения безопасности. В то же время он напомнил, что ОДКБ имеет право применять коллективные оборонные силы на территории государств Организации. В то же время по его словам за пределами наших государств ОДКБ может применять лишь миротворческие подразделения и миротворческие контингенты, и только с резолюции Совета безопасности ООН. Интервью Зася было приурочено в том числе к предстоящим 10-дневным белорусско-рооссийским учениям "Союзная решимость - 2022", которые начнутся 10 февраля. На них, в том числе будут отработаны совместные действия Россия и Белоруссия в случае внешней агрессии против Союзного государства. Ожидается, что во время учений на территорию Беларуси перебазируют самолеты ВКС и российские средства ПВО, а также будут задействованы силы и средства Восточного военного округа.