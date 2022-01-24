50 лет назад в авиакатастрофе чудом выжила стюардесса

Это случилось 26 января 1972 года. Самолет DC-9-32 авиакомпании JAT выполнял плановый рейс по маршруту Стокгольм-Копенгаген-Загреб-Белград. Через 46 минут после вылета из Копенгагена на его борту произошел взрыв. Носовая часть с кабиной пилотов оторвалась от фюзеляжа. Обломки упали в районе чехословацкой деревни Србска-Каменице.

В самолете летели 28 человек - 23 пассажира и пять членов экипажа. Судьба пощадила только 22-летнюю стюардессу Весну Вулович. Случилось настоящее чудо: девушка одна-единственная из всех осталась жива, рухнув без парашюта с высоты 10 160 метров.

Расследование причин авиакатастрофы было сложным. Лайнер новенький: первый полет совершил 28 мая 1970 года. По заключению экспертов, все системы работали штатно. Управлял самолетом опытный экипаж. Все сидели на своих местах. Пилоты не передавали на землю ни сигналов бедствия, ни сообщений о поломках.

В окончательном отчете расследования причиной катастрофы рейса JU367 был назван взрыв в багажном отсеке в носовой части фюзеляжа. В материалах СМИ, которых за минувшие годы было немало, сообщалось, что через десять дней после катастрофы Служба государственной безопасности Чехословакии представила фрагменты будильника, который был определен как часть взрывного механизма. Однако официально преступление осталось нераскрытым.

История авиации знает немало случаев, когда людям удавалось выживать в самых чудовищных катастрофах. Даже если шанс на спасение был один на миллион. Весна Вулович оказалась в числе "счастливчиков". Вместе с обломками DC-9-32 она упала на лес, что смягчило удар. Весна провела 27 дней в коме и 16 месяцев в больнице, но встала на ноги.

Самое интересное, что она не должна была лететь на этом рейсе, - заменила другую бортпроводницу. В 1985 году имя Весны Вулович было внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Умерла в 2016 году, ей было 66 лет.

Еще случаи чудесного спасения в авиакатастрофах

20 июня 2011 года под Петрозаводском разбился Ту-134. На борту находились 52 человека. Летели ночью, видимость была плохая. При заходе на посадку самолет задел 50-метровую сосну. Через пару секунд его разорвало на части. Уцелели пятеро из находившихся на борту.

Одна из самых крупных катастроф произошла 12 августа 1985 года в Японии. "Боинг-747" Japan Airlines с 524 пассажирами и членами экипажа вылетел из Токио в Осаку. Через 12 минут после взлета у самолета оторвался хвост. Неимоверными усилиями пилоты удерживали неуправляемую машину еще 32 минуты. Лайнер рухнул в горах. Спасатели увидеть выживших даже не надеялись. Тем больший шок испытали, обнаружив сразу четверых (!). Все они сидели там, где разорвало обшивку.

16 августа 1989 года DC-9 авиакомпании Northwest Airlines вылетел из аэропорта Детройта. На взлете лайнер начало раскачивать. Он задел мачту освещения, часть левого крыла оторвалась. DC-9 упал. Из 154 человек спаслась только 4-летняя Сессилия Сичан, летевшая с родителями и старшим братом. Девочку взяли в семью тетя и дядя. Когда Сессилия выросла, то сделала себе татуировку на запястье в виде самолета. Она признавалась, что совершенно не боится летать: убеждена, что еще раз подобный ужас повториться просто не может.

Потрясает история россиянки Ларисы Савицкой. 24 августа 1981 года 20-летняя студентка возвращалась из свадебного путешествия с мужем Владимиром. Летели на Ан-24 из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск. Над городом Завитинском на высоте 5200 метров их самолет столкнулся с бомбардировщиком Tу-16... Восемь минут Лариса падала с высоты 5200 метров на обломке самолета 3 метра в ширину и 4 метра в длину. Единственная из 38 человек, кто уцелел. Два дня провела до прихода спасателей. Сумела выжить еще и на земле. Врачи констатировали у нее сотрясение мозга, травмы позвоночника, переломы. Тогда писали, что компенсация родным погибших составила 300 рублей. Лариса получила... 75 рублей. Потому что выжила.

11 января 1995 года DC-9-14 летел из Боготы в Картахену с 47 пассажирами и 5 членами экипажа на борту. При заходе на посадку самолет рухнул в болото. 9-летнюю Эрику Дельгадо выбросило из самолета. Она отделалась сломанной рукой. Больше не спасся никто.

30 июня 2009 года йеменский А-310 летел из Парижа на Коморские острова. На борту было 153 человека, в том числе 13-летняя Бахия Бакари. За несколько минут до посадки самолет рухнул в Индийский океан. Бахию выбросило через иллюминатор. С ушибами и сломанной ключицей, она сумела взобраться на один из обломков, остававшихся на плаву. На нем девочка провела 9 часов.