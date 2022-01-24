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24.01.2022 20:47
Рубрика: Экономика

Абрамченко поручила проработать меры по сдерживанию цен на "молочку"

Текст: Татьяна Карабут
Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко по итогам совещания по ситуации в молочной отрасли поручила профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки молочного бизнеса и предусмотреть компенсацию затрат предприятий на приобретение кормов в 2022 году по примеру прошлого года.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Это будет способствовать развитию отрасли и позволит не допустить роста цен на молочную продукцию.

Фото: РИА Новости
Абрамченко: Предпосылок для скачкообразного роста цен на продукты нет

Абрамченко отметила, что согласно доктрине продовольственной безопасности, уровень самообеспеченности молочной продукцией должен составлять минимум 90%. Но, несмотря на рост производства молока и молочной продукции по предварительным итогам 2021 года, этот показатель составляет 84%.

"Отрасли необходим новый инвестиционный цикл: с одной стороны, поддержка новых производств, с другой - сохранение поддержки действующих инвестпроектов", - отметила Виктория Абрамченко.

При этом участники совещания признали, что экономические последствия пандемии отразились на молочной отрасли. Производители отмечают рост цен на корма, ветеринарные препараты и электроэнергию. Сгладить последствия и сдержать темпы роста затрат помогли меры правительства - например, кабмин выделил 10,6 млрд рублей на приобретение кормов. В 2021 году всего Минсельхоз предоставил предприятиям молочного скотоводства и производства молочной продукции в рамках "стимулирующей" и "компенсирующей" субсидий господдержку в размере около 54 млрд рублей. В 2022 году сумма сохранится.

При этом, по данным Минэкономразвития, по итогам 3 квартала 2021 года выручка переработчиков молочной продукции выросла на 14%, производителей молока - на 12%. В то же время специалисты отмечают рост себестоимости производства на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Однако, по мнению вице-премьера, учитывая сокращение поголовья, волатильность рубля и зависимость от иностранных препаратов и рост стоимости кормов, молочной отрасли необходимы дополнительные меры поддержки.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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