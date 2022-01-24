Актеры снимают и снимаются в своих сериалах

В московском кинотеатре "Октябрь" прошла премьера первого сериала Данилы Козловского "Карамора". Сериал уже доступен на видеосервисе Start.

Новый проект - историю о предреволюционном Петербурге, в котором разворачивается борьба между анархистом Караморой и тайным орденом вампиров, - представил публике сам Данила Козловский, режиссер, генеральный продюсер и исполнитель главной роли. Хотя начинал снимать "Карамору" режиссер Илья Найшуллер, и кадры, снятые им, вошли в фильм.

Сериал насыщенный и динамичный, в нем смешались вымышленные и реальные персонажи, есть анархисты и революционеры, маньяки и вампиры, тайное отделение полиции, Ленин, Сталин, царь. Взрываются бомбы, возникают пистолеты с серебряными пулями. Рейтинг проекта 18+, так что слабонервным лучше зажмуриться.

Сам Козловский в роли Караморы немного напоминает самого себя в "Матильде". Очень хороша Дарья Балабанова (однофамилица знаменитого режиссера) - в ее мистической красавице Алине есть что-то от "дракуловской" Мины. Нельзя не отметить игру Филиппа Янковского и Андрея Смолякова. Ярко врывается в кино с характерной ролью революционерки Нино Нинидзе.

Автор сценария Александр Фомин написал свое фэнтези еще в 2014 году и долго, безуспешно пытался заинтересовать кого-то из режиссеров и продюсеров

Пока, наконец, не появился Данила Козловский...

Кстати

Но не успели отпраздновать одну "актерско-режиссерскую" премьеру - на горизонте новый сериал, и снова режиссер - актер. Точнее, актриса. Четырехсерийная драма "Номинация" - первая режиссерская работа в формате сериала Надежды Михалковой - появится на платформе Okko. Героиня Вера (сама Надежда Михалкова) режет правду-матку в интервью о закулисье киноиндустрии. Сжигает мосты, надеясь на обещанную роль в голливудском блокбастере. Но съемки сорвались, и Вере приходится несладко... Среди звезд сериала - даже Михаил Барышников.