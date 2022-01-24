Австралия начала эвакуацию семей дипломатов из Киева

Власти Австралии начали эвакуацию семей своих дипломатов из Украины по причине якобы имеющейся угрозы эскалации конфликта на границе. Кроме того, они призвали своих граждан отказаться от поездок на Украину, а тем, кто уже прибыл туда, - как можно скорее покинуть территорию страны.

В официальном заявлении МИД Австралии также отмечается, что оказание консульских услуг временно может быть ограничено. Тем гражданам, которые решат остаться на Украине, ведомство советует "пересмотреть свои планы с точки зрения безопасности".

По данным Sydney Morning Herald, в настоящее время на Украине находятся 1,4 тысячи австралийцев.