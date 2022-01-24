Белорусский аспирант награжден за изучение бозонных звезд во Вселенной

То, что и в текущем столетии сакральное слово Архимеда "эврика" может принадлежать не только солидному академическому корифею, но и начинающему вузовскому исследователю, подтверждает премия, которую впервые в истории Объединенного института ядерных исследований в Дубне вручена аспиранту белорусского университета Илье Перапечке за лучшую научную работу года.

Вместе с профессором БГУ Яковом Шниром и его авторитетной немецкой коллегой Юттой Кунц молодой ученый удостоен награды в составе столь солидной международной коллаборации за изучение бозонных звезд, сообщили БЕЛТА в руководстве учебного заведения.

Если попытаться пояснить суть открытия, которое удалось совершить астрофизикам, то оно, пояснили агентству, состоит в том, что научное тио теоретически приблизилось к доказательству существования бозонных звезд. Для этого они разработали множество предполагаемых их типов и нашли решение уравнения теории гравитации с материальными полями. По сути, это было наиболее сложной задачей, которая в науке оставалась неразгаданной при изучении черных дыр и бозонных звезд.

В университете уточнили, что основной вклад Ильи Перапечки заключается "в разработке программного пакета для эффективного решения подобных уравнений".

Что же касается невидимых нашему глазу объектов, то они, утверждают эксперты, считаются одними из самых странных и не похожих на обычные звезды, если не считать их шарообразную форму. Ведь если типичные звезды состоят из протонов, нейтронов и электронов, то бозонные формируются исключительно из бозонов - частиц, которые не подчиняются общепринятым законам физики. Они, скажем, могут накладываться друг на друга, действуя как одна большая частица, или волна материи. Кстати, частицы, из которых они состоят, можно сжать в пространстве.

Сегодня ученые во всем мире пытаются доказать наличие бозонных звезд. Сложность заключается в том, что теоретически они невидимые в космосе и не испускают никакого излучения. При этом их сравнивают с черными дырами. Правда, существует теория, согласно которой бозонные звезды могли сформироваться и в результате гравитационного коллапса на начальных стадиях развития Вселенной после Большого взрыва.

Гипотетически изучаемая звезда может находиться в центре галактики. И при доказательстве существования этого теоретического объекта в будущем ученые смогут объяснить многие наблюдаемые свойства галактик, приблизиться к пониманию появления многих малоизученных астрономических явлений и темной материи.