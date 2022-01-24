Боррель: ЕС не собирается эвакуировать дипломатов с Украины

Страны-члены ЕС не собираются следовать примеру США и вывозить своих дипломатов и членов их семей с Украины. Об этом заявил верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Ранее Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть страну, а также разрешил сделать это части персонала дипломатического представительства.

"Мы не собираемся делать то же самое, что США, поскольку мы не видим для этого каких-то конкретных причин", - прокомментировал решение Вашингтона Боррель. По его словам, "не стоит драматизировать ситуацию, пока идет переговорный процесс".

Глава европейской дипломатии также выразил надежду, что госсекретарь Энтони Блинкен объяснит европейским коллегам причины этого шага США.