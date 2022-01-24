Британия отменяет 10-дневный карантин для прибывающих в страну без вакцины

Власти Великобритании приняли решение отменить 10-дневный карантин для тех, кто прибывает в страну, не пройдя полный курс вакцинации от коронавируса.

Согласно новым правилам, которые начнут действовать в феврале, таким путешественникам нужно будет лишь сдать тест перед поездкой и после прибытия в Соединенное Королевство. Об этом объявил министр транспорта Грант Шаппс.

Привитым от COVID-19, по его словам, и вовсе можно будет обойтись без теста по прибытии. Нужно будет лишь заполнить специальную форму за 48 часов до вылета в Великобританию.

Изменения вступят в силу 11 февраля. Как пишет The Evening Standard, Лондон решился на этот шаг под давлением крупнейших авиакомпаний страны, терпящих убытки из-за ограничительных мер.

Как заявил премьер-министр Борис Джонсон, смягчение правил призвано показать, что страна открыта для путешественников и бизнеса.

Комментируя изменения, исполнительный директор Airlines UK Тим Элдерслейд заявил: "Это знаменательный день для пассажиров, бизнесменов и авиакомпании". Аналогичным образом высказались представители и других перевозчиков.